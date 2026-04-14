Opozícia v uliciach: Pred NR SR sa koná opozičný protest proti návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia

BRATISLAVA - Pred budovou Národnej rady (NR) SR sa v utorok večer koná opozičný protest proti návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia v parlamentných voľbách. Poslanci sa majú návrhom zaoberať na aktuálnej schôdzi. Protest zvolalo opozičné PS a pridali sa k nemu aj opozičné KDH, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati. Zástupcovia krajanov protest vítajú. Apelujú na poslancov, aby nehlasovali za prekážky v uplatňovaní volebného práva a chránili integritu volebného procesu pre všetkých občanov SR bez rozdielu.
„Robert Fico sa chce zabetónovať pri moci,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka. Je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby zákon neprešiel. „Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou,“ poznamenal. Okrem Bratislavy sú v utorok večer proti návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia ohlásené protesty aj v Košiciach, Banskej Bystrici, Prahe a v Bruseli.
Niektoré krajanské spolky poukázali na to, že možnosť voliť poštou nie je privilégiom žiadnej strany, ale nevyhnutný nástroj moderného štátu, ktorý si váži svojich občanov a chce s nimi ostať v kontakte. Varujú, že zmena voľby poštou na voľbu na ambasádach predstavuje pre tisíce občanov neprekonateľnú logistickú bariéru.
„Pri krátkych cestách do zahraničia je nepravdepodobné, že občan stihne vycestovať na najbližší zastupiteľský úrad, najmä v krajinách, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie. Takýto krok vnímame ako priame sťažovanie prístupu k volebnej urne a oslabenie demokratickej účasti,“ podotkli. Dodali, že návrh na zrušenie voľby poštou ide priamo proti záujmom občanov a ignoruje viac ako 100.000 podpisov v petíciách, ktoré v posledných rokoch žiadali presný opak - modernizáciu a rozšírenie voľby poštou.
Zaviesť sa má nový spôsob hlasovania v zahraničí
Poslanci v utorok popoludní odštartovali 49. parlamentnú schôdzu, na ktorej majú okrem iného riešiť aj viaceré koaličné návrhy týkajúce sa úpravy pri voľbách. Smer-SD prišiel s novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí, po novom by sa tak mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) obhajoval zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo februári označil za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť. Buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste si prebrali obálku s hlasovacími lístkami a za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania upravili volebný lístok. Podľa premiéra tak majú vyzerať demokratické, priame a tajné voľby.