Sobota28. marec 2026, meniny má Soňa, zajtra Miroslav

Iránske úrady nariadili zatvoriť populárne kaviarne! Dôvodom je narážka na zabitie Chameneího na pohároch

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/Tarikh_Eran)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Iránske úrady nariadili zavrieť populárnu sieť teheránskych kaviarní Lamiz pre nový motív na ich jednorazových pohároch, ktorý vraj odkazuje na zabitie najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Informuje o tom agentúra AFP.

Na poháre sieť pridala prázdnu stoličku obklopenú farebnými kvapkami, čo úrady vnímali ako narážku na zabitie Chameneího a na to, že jeho syn a nástupca Modžtabá Chameneí sa od svojho menovania neobjavil na verejnosti.

Pobočky siete Lamiz v Teheráne preto boli na príkaz úradov zatvorené a zapečatené. Kaviareň vo vyhlásení na svojich sociálnych sieťach, ktoré medzitým zablokovali úrady, uviedla, že v uplynulých rokoch navrhovala špeciálne šálky pre iránsky nový rok Novrúz, ktorý Iránci oslavovali minulý týždeň.

AFP pripomína, že v Teheráne a ďalších veľkých iránskych mestách došlo v uplynulých rokoch k rozmachu kaviarenskej kultúry. Kaviarne slúžia najmä ako miesta na stretávanie, ale aj ako umelecké centrá. Ich majitelia sa občas dostávajú do konfliktu s úradmi pre údajné nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa oblečenia žien, ale aj počas nepokojov, ako boli napríklad protesty proti režimu v januári 2026.

Viac o téme: KaviareňZabitieIránAlí ChameneíLamiz
Nahlásiť chybu

Ďalšie zo Zoznamu