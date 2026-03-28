Iránske úrady nariadili zatvoriť populárne kaviarne! Dôvodom je narážka na zabitie Chameneího na pohároch

TEHERÁN - Iránske úrady nariadili zavrieť populárnu sieť teheránskych kaviarní Lamiz pre nový motív na ich jednorazových pohároch, ktorý vraj odkazuje na zabitie najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Informuje o tom agentúra AFP.
Na poháre sieť pridala prázdnu stoličku obklopenú farebnými kvapkami, čo úrady vnímali ako narážku na zabitie Chameneího a na to, že jeho syn a nástupca Modžtabá Chameneí sa od svojho menovania neobjavil na verejnosti.
Pobočky siete Lamiz v Teheráne preto boli na príkaz úradov zatvorené a zapečatené. Kaviareň vo vyhlásení na svojich sociálnych sieťach, ktoré medzitým zablokovali úrady, uviedla, že v uplynulých rokoch navrhovala špeciálne šálky pre iránsky nový rok Novrúz, ktorý Iránci oslavovali minulý týždeň.
AFP pripomína, že v Teheráne a ďalších veľkých iránskych mestách došlo v uplynulých rokoch k rozmachu kaviarenskej kultúry. Kaviarne slúžia najmä ako miesta na stretávanie, ale aj ako umelecké centrá. Ich majitelia sa občas dostávajú do konfliktu s úradmi pre údajné nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa oblečenia žien, ale aj počas nepokojov, ako boli napríklad protesty proti režimu v januári 2026.