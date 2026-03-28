ONLINE Situácia sa vyhrocuje: Iránsky útok na základňu, Húsíovia hrozia vstupom do vojny! Prvá raketa z Jemenu

SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán ako ich spojenca pokračovať alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
7:30 Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. "Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení. Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Z Izraela zatiaľ neprišli žiadne správy o obetiach alebo škodách a podľa medializovaných informácií bola raketa zrejme úspešne zneškodnená.
06:36 Ukrajina pracuje na uzatvorení dohody o dodávkach nafty so štátmi Blízkeho východu. V piatok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu počas návštevy regiónu Blízkeho východu s tým, že tohto druhu paliva je v krajine najväčší nedostatok. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
06:19 Americký prezident Donald Trump v piatok znovu vyjadril sklamanie nad spojencami v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl, ktorými by mohli pomôcť pri zabezpečení Hormuzského prielivu, pričom naznačil, že v budúcnosti by Washington nemusel pomáhať im, ak by o to požiadali. Informujú o tom správy od agentúr AFP a DPA.
06:18 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Izrael „zaplatí vysokú cenu za svoje zločiny“ po útokoch na elektráreň, jadrové zariadenia a dve z najväčších oceliarní v krajine. Iinformuje o tom správa agentúry AFP.
06:15 Najmenej desať príslušníkov amerických ozbrojených síl sa zranilo počas iránskeho útoku na vojenskú základňu Prince Sultan Air Base v Saudskej Arábii, pri ktorom došlo aj k poškodeniu niekoľkých tankovacích lietadiel. Informuje o tom správa agentúry AP.
06:13 Nemecký kancelár Friedrich Merz si vie predstaviť nasadenie Bundeswehru pri odmínovaní Hormuzského prielivu po skončení vojny v Iráne. Informovala o tom agentúra DPA.
06:12 Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff verí, že rokovania medzi Iránom a USA by sa mohli uskutočniť ešte tento týždeň s cieľom ukončiť mesiac trvajúcu vojnu na Blízkom východe. Uviedol to v piatok na podnikateľskom fóre v Miami, informuje správa agentúry AFP.
06:10 Húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, v minulosti útočili na lodnú dopravu v Červenom mori v reakcii na regionálne konflikty. Zatiaľ však nezasahujú do vojny v Iráne, ktorá trvá už mesiac. „Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“. Húsíovia počas vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy raketami útočili na lode v Červenom mori, ako aj na Izrael. Tvrdili, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi.
Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dopad vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.