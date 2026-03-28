ONLINE Situácia sa vyhrocuje: Iránsky útok na základňu, Húsíovia hrozia vstupom do vojny! Prvá raketa z Jemenu

Záchranári si prezerajú obytnú budovu zasiahnutú pri americko-izraelskom útoku v Teheráne
Záchranári si prezerajú obytnú budovu zasiahnutú pri americko-izraelskom útoku v Teheráne (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)
SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán ako ich spojenca pokračovať alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

7:30 Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. "Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení. Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Z Izraela zatiaľ neprišli žiadne správy o obetiach alebo škodách a podľa medializovaných informácií bola raketa zrejme úspešne zneškodnená.

06:36 Ukrajina pracuje na uzatvorení dohody o dodávkach nafty so štátmi Blízkeho východu. V piatok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu počas návštevy regiónu Blízkeho východu s tým, že tohto druhu paliva je v krajine najväčší nedostatok. Informuje o tom správa agentúry Reuters.

06:19 Americký prezident Donald Trump v piatok znovu vyjadril sklamanie nad spojencami v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl, ktorými by mohli pomôcť pri zabezpečení Hormuzského prielivu, pričom naznačil, že v budúcnosti by Washington nemusel pomáhať im, ak by o to požiadali. Informujú o tom správy od agentúr AFP a DPA.

06:18 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Izrael „zaplatí vysokú cenu za svoje zločiny“ po útokoch na elektráreň, jadrové zariadenia a dve z najväčších oceliarní v krajine. Iinformuje o tom správa agentúry AFP.

06:15 Najmenej desať príslušníkov amerických ozbrojených síl sa zranilo počas iránskeho útoku na vojenskú základňu Prince Sultan Air Base v Saudskej Arábii, pri ktorom došlo aj k poškodeniu niekoľkých tankovacích lietadiel. Informuje o tom správa agentúry AP.

06:13 Nemecký kancelár Friedrich Merz si vie predstaviť nasadenie Bundeswehru pri odmínovaní Hormuzského prielivu po skončení vojny v Iráne. Informovala o tom agentúra DPA.

06:12 Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff verí, že rokovania medzi Iránom a USA by sa mohli uskutočniť ešte tento týždeň s cieľom ukončiť mesiac trvajúcu vojnu na Blízkom východe. Uviedol to v piatok na podnikateľskom fóre v Miami, informuje správa agentúry AFP.

06:10 Húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, v minulosti útočili na lodnú dopravu v Červenom mori v reakcii na regionálne konflikty. Zatiaľ však nezasahujú do vojny v Iráne, ktorá trvá už mesiac. „Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“. Húsíovia počas vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy raketami útočili na lode v Červenom mori, ako aj na Izrael. Tvrdili, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi.

Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dopad vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.

Irán obvinil Izrael zo smrteľného útoku v Libanone: Zabiť mal šesť jeho diplomatov
Irán reaguje na výzvu OSN: Cez Hormuzský prieliv chce urýchliť humanitárnu pomoc
USA a Izrael údajne zaútočili na kľúčové zariadenie v Iráne: Spracúva urán na jadrový materiál
Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy
Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Stačil jediný bozk vo výťahu a bola svadba: Jana Nagyová však manželovi jednu vec dlho tajila!
Agro: Hyza investovala šesť miliónov eur do modernizácie z európskych zdrojov
Šutaj Eštok obvinil Zelenského z politického vydierania Slovenska: Stali sme sa jeho obeťou, tvrdí
POZOR Sociálna poisťovňa mení termín vyplácania dôchodkov! Pozrite sa, či sa to týka aj vás
Divadlo Nová scéna odpremiérovalo muzikál o Richardovi Müllerovi
Šokujúce slová tajného agenta: Cez Maďarsko prechádzali NELEGÁLNE peniaze priamo pod dohľadom Zelenského!
Predvolebné napätie vrcholí: V uliciach Maďarska sa odohrali bitky priaznivcov Orbána a opozície, lietali transparenty
Ukrajinci ostro kritizujú Američanov: Sú zdesení, ako sa USA bránia iránskym útokom! Plytvajú zbraňami
Weiterová po pôrode v USA pobúrila mamičky: Dcéru nedá očkovať... Iba cez naše mŕtvoly!
Hity skupiny Krímeš si kedysi spievali všetci: Pamätáte si ešte texty? Otestujte sa v našom kvíze!
Predsedu zo Slunce, seno... zabila rakovina: Slávny syn by mu radosť nerobil!
Šokujúce priznanie Haklovej: Erotické poviedky natáčala so známymi Slovenkami!
Našli hrob NAJSLÁVNEJŠIEHO mušketiera! Pod oltárom v Maastrichte ležala kostra s guľkou, DNA má potvrdiť d'Artagnana
Nevidí si na nohy, no zarába TISÍCE! Yvonne si NA PRSIA vykladá šálky kávy, fanúšikovia sú z toho hotoví
Táto chyba, ktorú robíte hneď ráno, môže zvyšovať aj váš cholesterol
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť

Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
VIDEO Fantastická rozlúčka so sezónou: Kapustík sa v náročných podmienkach zaskvel parádnym výkonom
Tréner Dánska označil Česko za naj v celej Európe: Hrdý futbalový národ, ktorý má výsledky
Novak Djokovič oznámil zlú správu: Toto sa stane prvýkrát od roku 2011
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
USA priznávajú: Zničili len tretinu iránskych rakiet. Realita je úplne iná, než tvrdili
Nabíjaš telefón len na 80 %? Je naozaj škodlivé nabíjať mobil na 100 %? Toto si málokto uvedomuje
Čína predstavila nový dronový systém Atlas, ktorý bol navrhnutý, aby fungoval v rojoch: Každý dron má svoju úlohu a spolu sú smrtiace
Medzihviezdny objekt 3I/ATLAS vyvoláva ďalšie otázky. Obsahuje extrémne množstvo deutéria, Loeb hovorí o možnej technológii
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete

Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Ako rýchlo uvidíte výsledky chudnutia na postave: Takto sa prejavia zmeny a všimne si to aj okolie
