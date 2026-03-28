Kalamita v Bosne a Hercegovine: Povodne a búrky odstrihli tisíce ľudí od elektriny aj signálu

SARAJEVO - Z viacerých oblastí v Bosne a Hercegovine v sobotu hlásili výpadky dodávok elektrickej energie v dôsledku pretrvávajúcich výkyvov počasia a povodní. Informuje o tom agentúra HINA.
Najhoršia situácia je na severozápade krajiny, najmä v Unsko-sanskom kantóne, kde je bez elektrického prúdu a mobilného signálu viacero miest a oblastí. Bez elektriny sa ocitli aj odberatelia v hlavnom meste Sarajevo a okolí Konjicu. Hasiči tam tiež odstraňujú následky búrok v podobe vyvrátených stromov, ktoré blokujú cesty.
Agentúra pre povodie rieky Sáva vydala varovanie pred stúpajúcou hladinou v dôsledku dažďov a topenia snehu. Výkyvy počasia komplikujú aj dopravu po celej krajine, najmä na horských priechodoch, kde platia obmedzenia pre nákladné vozidlá.