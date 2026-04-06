Slovenskom sa prehnali SILNÉ búrky, meteorológovia VARUJÚ: Dnes sa pripravte na NÁRAZOVÝ vietor! V Nemecku už zabíjal

BRATISLAVA - Počas uplynulého večera a noci sa vo viacerých oblastiach Slovenska objavili búrky. Ich sila prekvapila mnohých obyvateľov aj expertov. Predpovede síce hlásili zmenu počasia, no len ojedinelé slabšie búrky. Počas dnešného dňa má navyše našu krajinu zasiahnuť aj silný nárazový vietor, ktorý si už vyžiadal v Európe obete.
Prvé silné búrky zaznamenali Slováci už v nedeľu večer. Bol to veľký skok opoti slnečnému počasiu a príjemných teplôt, ktoré presiahli počas dňa aj 20 stupňov Celzia. Ako informuje iMeteo, najteplejšie bolo v Bratislave, kde teplota vystúpila nad 25 stupňov.
Búrky a obrovské množstvo bleskov
Večer však prišiel studený front, ktorý priniesol so sebou silné búrky. Nečakalo sa, že blýskanie bude tak intenzívne. Prvé búrky boli zaznamenané okolo 21:00 v oblasti Malých karpát a Pezinka. Pri Bratislave smerom an Viedeň sa vytvorili búrkové mračná, ktoré sa začali presúvať na východ smerom na Trnavu.
Búrková línia trvala necelú hodinu, no medzi Bratislavou a Trnavou bolo v tomto čase zaznamenaných takmer tisíc bleskov. Toto nepriaznivé počasie postihlo najmä západnú časť Slovenska. Nebezpečenstvo hrozilo najmä pre samotnú elektrickú aktivitu. Nikde neboli hlásené silné prívalové zrážky.
Silný vietor prinesie ochladenie, v Nemecku už zabíjal
Meteorológovia varujú, že v priebehu dnešného dňa začne na Slovensku silnieť severozápadný vietor (od 9:00). Do našej oblasti príde od Severného mora a postupne vytlačí teplý vzduch. Zmeny sa prejavili silnými búrkami už počas uplynulej noci. Pre dnešný deň už síce zrážky nehrozia, no vietor postupne naberie na sile. Miestami môže fúkať 15 až 20 m/s, na horách až do 25 m/s. Studený front bude nad Slovenskom prúdiť ešte niekoľko nasledujúcich dní. Prinesie ochladenie až mrazy.
Vo včerajších hodinách fúkal v Nemecku nárazový vietor rýchlosťou 80 m/s. Neďaleko Flensburgu sa dokonca odohrala tragédia, keď sa počas podujatia zrútil v lese strom a padol na skupinu ľudí. priamo na mieste zomrelo dievča (16), žena (21) a jej 10-mesačné dieťa podľahlo neskôr na následky zranení v nemocnici. Z miesta previezli helikoptérou ďalšiu ženu (18) vo vážnom stave do nemocnice. Ďalší účastníci utrpeli menšie zranenia.