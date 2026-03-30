Ničivé počasie v Afganistane a Pakistane: Prudké dažde a zosuvy pôdy si vyžiadali 45 životov

KÁBUL/ISLAMABÁD - Prudké dažde, zosuvy pôdy a búrky si v Afganistane a Pakistane v uplynulých dňoch vyžiadali najmenej 45 mŕtvych, uviedli v pondelok tamojšie úrady. Informuje agentúra AFP.
V Afganistane došlo vo viacerých provinciách v dôsledku dažďu k záplavám a zosuvom pôdy. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo 28 mŕtvych a 49 zranených. Zničených je viac než 100 domovov, tvrdí úrad zodpovedný za riadenie katastrof. Po zásahu bleskom v provincii Bádgís na severozápade Afganistanu zahynul podľa hovorcu miestnej polície 14-ročný chlapec. V tej istej provincii sa utopili tri osoby, ktoré sa snažili „získať naplavené drevo využívané na vykurovanie“. Škody v Bádgíse zaznamenali na viac ako 430 domoch.
V provincii Dájkundí po zrútení strechy zahynulo päťročné dieťa. Pri rovnakom incidente v Nangarháre prišla o život žena. Afganský úrad pre riadenie katastrof upozornil ľudí, aby sa držali ďalej od riek, potokov a aby dôsledne sledovali predpovede počasia. Afganistan je mimoriadne náchylný na extrémne poveternostné javy, ako sú snehové zrážky a silné dažde, ktoré vyvolávajú povodne a často si vyžiadajú desiatky či dokonca stovky obetí naraz. V roku 2024 takto pri jarných záplavách zahynulo viac ako 300 ľudí. Už skôr v tomto roku prišli o život v dôsledku sneženia a povodní desiatky ľudí v celej krajine.
Nepriaznivé počasie si vyžiadalo straty na životoch aj v susednom Pakistane. V tamojšej pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchwá zahynulo od stredy 17 ľudí a ďalších 56 utrpelo zranenia. Tento juhoázijský štát patrí podľa OSN medzi desať krajín najviac ohrozených vplyvom zmeny klímy, a to napriek tomu, že jeho podiel na globálnych emisiách je minimálny. Rozsiahle záplavy v roku 2022 postihli pätinu krajiny, zničili domy a infraštruktúru a priamo zasiahli viac ako 33 miliónov ľudí.