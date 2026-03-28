APOKALYPSA na juhu Ruska: Vyhlásili stav núdze! VIDEO Mestá pod vodou, státisíce ľudí bez elektriny

MACHAČKALA - Ruská autonómna republika Dagestan v sobotu vyhlásila stav núdze pre povodne a pokračujúce husté dažde, ktoré spôsobili výpadky prúdu naprieč týmto severokaukazským regiónom. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Záchranné zložky sú v stave najvyššej pohotovosti, prebiehajú práce na odstraňovaní následkov a postihnutým obyvateľom bude poskytnutá pomoc,“ uviedla mestská správa dagastanského hlavného mesta Machačkala na Telegrame. Povodeň strha na ulici aj ženu.
Naprieč republikou je bez elektrického prúdu 327-tisíc ľudí. Celkovo sa výpadky podľa federálneho ministerstva pre krízové situácie týkajú 283 obcí. Predstavitelia druhého najväčšieho mesta v Chasaviurt oznámili, že v dôsledku silných dažďov došlo k poškodeniu železničného mosta.
Líder Dagestanskej republiky Sergej Melikov uviedol, že záchranné zložky sa pripravujú na zhoršenie poveternostných podmienok. Aktuálna situácia však podľa neho ,,prekonala aj tie najpesimistickejšie predpovede“. Dažde by podľa predpovedí mali v Dagastane ustať v priebehu nedele.