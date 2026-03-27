PEKLO v dovolenkovej destinácii: Silné ZEMETRASENIE a pekelné počasie! Aj veľvyslanectvo SR vydalo VÝSTRAHU

HURGHADA – Turisti aj miestni v obľúbenej dovolenkovej destinácii, ktorá sa teší z prívalu turistov počas celého roka, hlásili silné otrasy. Epicentrum sa nachádzalo len 32 km od centra mesta. Na tiesňovú linku volali aj obyvatelia okolitých lokalít. Naposledy tu boli zaznamenané tak silné otrasy pred viac ako 4 rokmi.
Zemetrasenie v Hurghade malo začať vo štvrtok 26. marca o 22:28 miestneho času. Podľa Európskeho seizmologického centra (EMSC) dosiahlo až 4,2 stupňa Richterovej stupnice a zaznamenali ho v hĺbke 19 km. Informuje o tom poľský web Turystyka.
Zem sa triasla vo viacerých lokalitách
Otrasy boli hlásené nielen v Hurghade, ale aj okolitých mestách a obciach. Vystrašení miestni aj turisti volali z letoviska Marsa Alam v Safage, zo Šarm aš-Šajchu aj z východného pobrežia Červeného mora (El Tor). Podľa vyhlásenia Národného inštitútu astronomického a geofyzikálneho výskumu v Egypte "neboli hlásené žiadne úmrtia ani materiálne škody". Zemetrasenie neovplyvnilo ani miestnu infraštruktúru.
Naposledy sa pri Hurghade v Egypte triasla zem ešte na jeseň v roku 2022 (1:31 hod. miestneho času). Vtedy bolo epicentrum zaznamenané 21 km centra mesta.
Zemetrasenie s magnitúdou 4,2 spôsobuje mierne otrasy, ktoré pociťuje väčšina ľudí. Často dochádza k pohybu nábytku aj väčších predmetov. Veľké materiálne škody ale obvykle nie sú hlásené.
Veľvyslanectvo SR v Káhire upozorňuje pred nepriaznivým počasím
Od stredy 25. marca je hlásené výrazné ochladenie a silný nárazový vietor. Okrem toho sa na viacerých miestach majú objaviť búrky a intenzívne zrážky.
Varovanie prichádza pre lokality severného pobrežia, guvernátorov Delty, metropolitnej oblasti Káhiry, severných častí Horného Egypta, oblastí Suezského zálivu a Sinaja.
Pre turistov sa odporúča, aby dodržiavali pokyny zložiek krízového manažmentu a riadili sa aktuálnymi informáciami. Mali by zvýšiť opatrnosť pri presunoch a počítať s možnými obmedzeniami v doprave. Ideálne by ale mali obmedziť pohyb a zdržiavať sa na jednom mieste.
"Nepriaznivé počasie môže spôsobiť obmedzenia v doprave a dočasné narušenie dostupnosti služieb. Egyptské Ministerstvo zdravotníctva a obyvateľstva vyhlásilo stav pohotovosti," informuje slovenské veľvyslanectvo.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
"Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webovej stránky ministerstva alebo mobilnej aplikácie Svetobežka," doplnil rezort.