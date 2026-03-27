Prekvapenie pre ruských vojakov: Odhalenie tajnej služby prišlo neskoro, vo vložkách do topánok boli VÝBUŠNINY!

KYJEV – Vojna na Ukrajine prebieha už viac ako štyri roky. Ruské sily útočia bez prerušenia na ukrajinské mestá, infraštruktúru a strategické úseky, ktoré sa snažia dostať pod svoju kontrolu. Miestna armáda sa bráni, no síl ubúda. Tajné služby sa preto rozhodli vyrobiť tajné výbušniny, ktoré poslali ruskej armáde ako humanitárnu pomoc.
Na Ukrajine vznikol špeciálnych dodávateľský reťazec, cez ktorý tajné jednotky poslali ruským vojakom nemilé prekvapenie. Oficiálne malo ísť o humanitárnu pomoc v podobe vložiek do topánok. Ukázalo sa však, že vložky nie sú vôbec bežným produktom v regáloch obchodov.
Plán bol čiastočne odhalený
Vyhrievané vložky do topánok sú najmä v zimných mesiacoch veľkou pomocou. Pri vojakoch v teréne to platí dvojnásobne. Práve takýto darček dostali ruské jednotky od Ukrajiny. Niečo tu však nesedelo. Informuje o tom Militarnyj.
Podľa nemenovaného vojenského agenta sa podarilo zriadiť zásobovacie sieť zapojením ruských dobrovoľníkov a charitatívnych organizácii. Prvé dodávky poslali už začiatkom marca. Plán ukrajinských tajných služieb bol ale čiastočne odhalený po neopatrnom konaní jedného z účastníkov. Ruská tajná služba FSB tak odhalila jednu z prepravovaných zásielok, ktorá vyrazila z Poľska a smerovala cez Bielorusko.
Po zadržaní vozidla našli v nákladnej časti 502 párov vyhrievaných vložiek do obuvi. Každá jedna položka obsahovala 1,5 gramu TNT. Stačí to na poranenie nohy v takom rozsahu, že vojak sa už nebude môcť zapojiť do boja.
Mali splniť svoj účel
"Podľa našich informácií predchádzajúce zásielky vložiek do topánok splnili svoju úlohu. Agenti FSB objavili túto zásielku až po tom, čo začali sledovať dodávateľský reťazec. Samozrejme, týchto niekoľko sto položiek je len zlomkom našich 'darov'," uviedol nemenovaný agent.