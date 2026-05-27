Škótsko opäť tlačí na referendum o nezávislosti: Londýn rozhodne

LONDÝN - Poslanci škótskeho parlamentu v utorok podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva v Londýne požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. Upozornila na to agentúra AFP.
Návrh predložil škótsky premiér John Swinney, líder Škótskej národnej strany (SNP), ktorá nezávislosť krajiny dlhodobo podporuje. „S mandátom parlamentu teraz budem pokračovať v dialógu s vládou Spojeného kráľovstva, aby som zaistil, že želania parlamentu, ktoré sú, samozrejme, aj želaniami ľudu, budú riadne realizované,“ vyhlásil Swinney. Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje rokovať s britským premiérom Keirom Starmerom.
Referendum sa vracia po Brexite
Škótsko usporiadalo prvé referendum o nezávislosti v roku 2014, kedy 55 percent voličov hlasovalo proti odlúčeniu od Spojeného kráľovstva, pripomína AFP. Táto otázka sa však opäť dostala do popredia po Brexite, keďže väčšina Škótov hlasovala v referende proti odchodu Británie z Európskej únie. V roku 2022 Najvyšší súd Spojeného kráľovstva potvrdil, že nové referendum o nezávislosti sa môže uskutočniť len so súhlasom vlády v Londýne.
Londýn nezávislosť odmieta
„Vláda Spojeného kráľovstva nepodporuje nezávislosť ani ďalšie referendum,“ uviedla Starmerova kancelária na Downing Street v utorkovom stanovisku. „Pred rokom 2014 existovala medzi všetkými stranami, občianskou spoločnosťou v Škótsku a škótskym a britským parlamentom zhoda, že by sa referendum malo uskutočniť... V súčasnosti takýto konsenzus neexistuje,“ dodala.
Swinney po hlasovaní zdôraznil, že Škótsko musí získať nezávislosť ešte pred ďalšími voľbami v Spojenom kráľovstve, ktoré by sa mali konať v roku 2029. Dôvodom sú obavy z možného víťazstva protiimigračnej a protieurópskej strany Reform UK.