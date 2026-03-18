BLAMÁŽ armády USA: Pripitý generál ZABUDOL vo vlaku TAJNÉ mapy o Ukrajine! Mohol ich vidieť ktokoľvek

WASHINGTON/KYJEV – Narábanie s tajnými dokumentmi si vyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel. Počas vojnového stavu sa sú opatrenia ešte väčšie. Napriek tomu sa podarilo amerického generálovi na Ukrajine stratiť tajné mapy, na ktorých bola znázornená celá Ukrajina. V rukách nepriateľa by to bol šachmat.
Dnes už bývalý generálmajor armády USA Antonio Guto, bol v roku 2024 poverený dohliadať na vojenskú podporu pre Ukrajinu. Viedol koordinačnú Skupinu pre bezpečnostnú pomoc Ukrajine (SAG-U), ktorá sídlila v nemeckom Wiesebadene.
Opil sa a stratil vedomie
V rámci svojich kompetencií sa k nemu dostali aj tajné mapy Ukrajiny. Počas jedného večera v Kyjeve vypil liter koňaku. Nespoznával ani bezpečnostného úradníka, ktorý s ním sedel pri jednom stole a navyše bolo z neho cítiť alkohol. V podnapitom stave stratil rovnováhu, spadol a spôsobil si otras mozgu.
"Dňa 4. apríla 2024 zabudli zamestnanci veľvyslanectva USA na Ukrajine utajované mapy vo vlaku na ceste do Poľska. Vyzdvihli ich až nasledujúci deň, keď sa vlak vrátil na Ukrajinu. Aguto prijal za tento incident zodpovednosť," uviedlo americké ministerstvo obrany.
Viac ako 24 hodín bez dozoru
Aguto mal porušiť pravidlá pre nakladanie s utajovanými dokumentami. Okrem toho sa dopustil aj nedostatočne zapečatenej dokumentácie a jej zverovanie do rúk osobám, ktoré na to nemali oprávnenie.
V správe rezortu obrany sa ďalej uvádza, že tajné dokumenty neboli v režime utajenia viac ako 24 hodín. Valcový tubus, v ktorom boli ponechané vo vlaku, nebol nijak zvláštne zapečatený proti vnuknutiu ďalších strán. "Bohužiaľ ešte nemáme dostatok informácií o tom, kto mal na starosti tajné mapy po tom, ako delegácia nastúpila do vlaku na spiatočnú cestu do Poľska," uzatvára spis.