MIMORIADNY ONLINE Ukrajina odráža jarnú ofenzívu! Rusko prišlo o tisíce vojakov: Čelí paľbe v Belgorode

KYJEV - Boje na východe Ukrajiny sa podľa správ generálneho štábu ukrajinskej armády v Kyjeve v uplynulých dňoch zintenzívnili, pričom ukrajinské ozbrojené sily zaznamenali vyššie straty na ruskej strane než za posledné týždne. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

6:05 Najmenej štyri ženy prišli o život v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti výsledkom ukrajinského ostreľovania, uviedli v sobotu tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova bolo ostreľovaním zasiahnuté zariadenie sociálnych služieb v dedine Smorodino. Dedina sa nachádza v Grajvoronskom okrese len niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Gladkov v príspevku na platforme Telegram napísal, že spod trosiek sa podarilo vyslobodiť jednu ženu, ktorá však utrpela vážne zranenia. Belgorodská oblasť leží v dosahu ukrajinských dronov i delostrelectva, a Ukrajina v rámci obrany proti ruskej vojenskej invázii často vracia paľbu cez hranice na nepriateľské územie, uvádza agentúra DPA.

Ukrajinská armáda hlásila ťažké straty na strane Moskvy, pričom v správe uviedla, že za 24 hodín zahynulo alebo utrpelo zranenia 1240 ruských vojakov. Podľa hlásení sa útoky od utorka zintenzívnili, keďže v stredu informovali o 1710 zabitých ruských vojakoch. Čísla za štvrtok a piatok boli len o niečo nižšie.

Agentúra DPA pripomína, že štatistiky z bojiska nie je možné nezávisle overiť. Uvádzané čísla sa však v poslednom období výrazne zvýšili v porovnaní s predchádzajúci týždňami. Ťažisko bojov je podľa všetkého opäť pri meste Pokrovsk v priemyselnej oblasti Donbas, hoci žiadna zo strán zatiaľ nehlásila územné zisky, píše DPA.

Niektorí vojenskí pozorovatelia tvrdia, že údaje by mohli naznačovať, že Ukrajina odrazila počiatočnú fázu ruskej jarnej ofenzívy. Americký Inštitút pre výskum vojny (ISW) prišiel s opatrnejším hodnotením. Tvrdí, že ruské sily pravdepodobne podnikajú intenzívnejšie prieskumné útoky, pričom sa pripravujú na rozsiahlejšiu jarnú a letnú ofenzívu. Ruské ministerstvo obrany trvá na tom, že jeho jednotky naďalej postupujú pozdĺž frontovej línie. Ruskí vojnoví blogeri ale pripúšťajú problémy na niektorých úsekoch frontu, ako je napríklad mesto Kupjansk na severe či Huľajpole na juhu.

