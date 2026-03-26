ONLINE Izrael zlikvidoval kľúčového muža v Iráne! Zomrel veliteľ zodpovedný za blokádu Hormuzského prielivu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne trval na tom, že Irán sa zúčastňuje na mierových rokovaniach s USA. Podľa jeho slov tieto tvrdenia Teherán odmieta pre obavy, že by iránskych vyjednávačov zabili „ich vlastní ľudia“. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu
11:38 Íransky veliteľ námornej flotily Revolučných gárd Ali Rıza Tengsiri, zodpovedný za plánovanie Hormuzského prielivu, zomrel pri izraelskom útoku.
10:15 Iherský parlament pripravuje návrh zákona, na základe ktorého by Teherán formálne spoplatnil cestu Hormuzským prielivom, napísala dnes agentúra AP s odvolaním sa na iránske médiá. Teherán už teraz podľa AP po niektorých lodiach požaduje poplatok bez toho, aby to bolo podložené zákonom.
9:59 Iránske rakety zasiahli vo štvrtok ráno viaceré lokality v širšom okolí izraelského Tel Avivu. Pri bojoch v Libanone medzičasom zahynul izraelský vojak, uviedla izraelská armáda. Informujú o tom agentúry DPA a portál Times of Israel (TOI).
9:23 Spojené štáty zasiahli dve tretiny iránskych zariadení na výrobu rakiet, dronov a lodiarskej produkcie, uviedol v stredu vysokopostavený americký dôstojník. Informuje o tom agentúra AFP.
9:06 Izrael na žiadosť Pakistanu súhlasil, že nevykoná atentát na iránskeho ministra zahraničia Abbása Arakčího a predsedu parlamentu Muhammada Kalíbafa. S odkazom na pakistanský zdroj to dnes napísala agentúra Reuters.
8:40 Dvaja ľudia dnes ráno zomreli v Abú Zabí po dopade časti rakety, ktorú zostrelila protivzdušná obrana, uviedli miestne médiá. Varovné sirény znie aj v Izraeli, kde bolo šesť ľudí ľahko zranených v centrálnej časti krajiny po útoku iránskych rakiet, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na izraelských záchranárov. Aj americko-izraelské útoky na Irán ráno pokračujú, opísal reportér televízie Al-Džazíra.
6:30 Dve lode so skvapalneným plynom (LPG) plaviace sa pod indickou vlajkou preplávali cez Hormuzský prieliv a sú na ceste do Indie s takmer 93.000 tonami LPG. Informuje o tom web marineinsight.com.
6:27 Izraelská armáda oznámila, že podnikla rozsiahlu vlnu útokov na iránsku infraštruktúru v niekoľkých oblastiach vrátane mesta Isfahán, uviedol denník Haarec. Podľa iránskej agentúry IRNA izraelsko-americké útoky v stredu večer zabili dvoch chlapcov v obytnej časti mesta Kafrí v južnom okrese Šíráz. Niekoľko štátov v Perzskom zálive medzitým podľa stanice Al-Džazíra hlásilo zneškodnenie dronov vo svojom vzdušnom priestore. Vojna, ktorú rozpútali Spojené štáty a Izrael útoky na Irán, trvá takmer štyri týždne.
Irán účasť na rokovaniach nepotvrdil pre obavy o život vyjednávačov
„Mimochodom, rokujú (s nami) a veľmi túžia uzavrieť dohodu. Boja sa to však povedať, lebo si myslia, že ich zabijú ich vlastní ľudia,“ povedal Trump na večeri pre republikánskych členov Kongresu.
Účasť Iránu na rokovaniach so Spojenými štátmi potvrdila skôr v stredu aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, a to aj napriek správam o tom, že Teherán odmietol 15-bodový plán USA na ukončenie americko-izraelských útokov. Pokiaľ rokovania s Iránom nebudú úspešné, Trump podľa Leavittovej „zabezpečí, aby boli zasiahnutí silnejšie ako kedykoľvek predtým“.
Prezident USA o rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom prvýkrát informoval v pondelok a odvtedy svoje tvrdenia viackrát zopakoval. Irán však popiera, že by sa takéto rozhovory konali. Hovorca armády Ebráhím Zolfagár v stredu uviedol, že Spojené štáty rokujú samy so sebou.