Obrovská tragédia pri Trnave! Po náraze do stromu uhorel vodič: Zverejnili FOTO z ťažkého zásahu

TRNAVA - Medzi Trnavou a Dolnou Krupou zasahovali všetky záchranné zložky pri smrteľnej dopravnej nehode. Vodič narazil do stromu, po čom auto začalo horieť. Podľa dostupných informácií vodič vo vozidle uhorel.
Ako prvá o tom informovala TV Joj. Podľa zverejnených informáci narazilo na rovnom úseku cesty osobné auto do stromu. Vozidlo po náraze začalo horieť a vodič zostal zakliesnený vnútri.
Ako neskôr priblížila trnavská krajská polícia, k dopravnej nehode došlo na ceste č. III/1299 v smere od Trnavy na obec Dolná Krupá. "Podľa predbežných informácií mal vodič vozidla zn. Fiat z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo vozovku vpravo a naraziť do stromu. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť. Vodič vo vozidle zraneniam podľahol," uvádza polícia.
"Hasiči po príjazde na miesto udalosti okamžite začali s likvidáciou požiaru a následne z vozidla vyslobodili osobu, ktorá, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," priblížil k udalosti Hasičský a záchranný zbor, ktorý zverejnil zábery z ťažkého zásahu.
Vec si prevzal poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu. Polícia dopĺňa, že z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. "Všetky okolnosti, za ktorých k nehode došlo budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," konštatuje na záver polícia a apeluje na vodičov, aby sa plne venovali iba vedeniu vozidla a na jazdu sa plne sústredili.