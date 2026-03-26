Trump v tom má jasno: Vojnu s Iránom sme vyhrali! TOTO povedal o zmene režimu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že konflikt v Iráne považujú USA za vyhraný, no zároveň priznáva, že jeho definitívny koniec zatiaľ nie je jasný.
Napätie okolo vojny v Iráne dostalo nový rozmer po vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v Oválnej pracovni predstúpil pred novinárov s výrazne sebavedomým hodnotením situácie. Podľa jeho slov už Spojené štáty dosiahli to, čo považujú za rozhodujúci úspech – úplnú kontrolu nad vzdušným priestorom krajiny.
Zároveň však priznal, že otázka, kedy sa konflikt definitívne uzavrie, zostáva otvorená.
„Vojna je rozhodnutá,“ tvrdí Trump
Trump odmietol predstavu, že by išlo o vyrovnaný konflikt. Naopak, médiá, ktoré takýto obraz prezentujú, ostro kritizoval. „Táto vojna je vyhraná. Udržiavajú ju pri živote len nepravdivé správy,“ odkázal prezident vo videu, ktoré zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí.
Svoje tvrdenia podporil aj opisom vojenskej situácie. Americké letectvo má podľa neho v Iráne úplnú voľnosť. „Naše lietadlá operujú nad Teheránom bez obmedzení. Môžeme konať, ako uznáme za vhodné, a Irán proti tomu nedokáže nič urobiť,“ vyhlásil.
Zmena režimu ako výsledok operácií
Za jeden z kľúčových momentov označil likvidáciu najvyšších predstaviteľov iránskeho vedenia. Tento krok podľa neho zásadne preformoval mocenské pomery v krajine. „Ide o skutočnú zmenu režimu, pretože dnešní lídri sú úplne iní než tí, s ktorými sme začínali,“ uviedol Trump.
Na čele Iránu teraz stojí Modžtába Chameneí, syn predchádzajúceho najvyššieho vodcu, ktorý zomrel hneď v úvodnej fáze americko-izraelských útokov.
Prímerie verzus realita na bojisku
Začiatkom týždňa prezident oznámil päťdňové pozastavenie útokov zo strany USA. Tento krok zdôvodnil tým, že rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom sa vyvíjajú priaznivo.
Irán však takýto výklad odmieta. Tamojší predstavitelia popreli, že by prebiehali priame rokovania, a armádny hovorca zdôraznil, že krajina je pripravená pokračovať v boji až do konečného víťazstva.
Tajné rokovania a nejasné ciele
Trump napriek tomu tvrdí, že do regiónu vyslal svojich blízkych spolupracovníkov – poradcu Jareda Kushnera a vyslanca pre Blízky východ Steva Witkoffa – aby viedli priame rokovania s iránskym vedením.
Detaily týchto rozhovorov však zostávajú zahalené tajomstvom. Biely dom zatiaľ jasne pomenoval iba jednu zásadnú požiadavku: Irán musí definitívne ukončiť svoj jadrový program.
Čo všetko sa ešte snažia Spojené štáty vyjednať, zatiaľ oficiálne známe nie je.