Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?

BRATISLAVA - Situácia na Blízkom východe, silnejúci tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na spojencov, silnejúce vyhrážky a prudký nárast cien palív - to všetko sa udialo za posledné obdobie. Vojna na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko a je otázne, ako sa celá situácia vyvinie. Premiér Robert Fico povedal, že Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie a v hre sú dva scenáre, ako ovplyvní vojna svetový trh a hospodársky rast.
Ceny ropy prudko vzrástli a dosiahli maximá za posledné štyri roky. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá tlačí ceny ropy a aj palív na Slovensku a aj v okolitých krajinách do astronomických výšin. V Rakúsku sa ceny nafty blížia k 2 eurám, na Slovensku sú aktuálne na úrovni 1,574 eura za liter nafty, benzín je o niečo lacnejší.
Archívne VIDEO Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Premiér Robert Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že sú dve možnosti, ako ovplyvní vojna na Blízkom východe svetový trh a ceny palív. Jeden je horší a druhý je katastrofálny. “Horší scenár je, že budeme pod tlakom ceny pohonných hmôt, lebo ropy bude málo. My sa zatiaľ držíme, lebo Slovnaftu poskytujeme pôžičku zo štátnych hmotných rezerv a tým držíme cenotvorbu tak, aby sme boli vo V4 a podstatne nižšie, ako v Rakúsku. Už aj šéfka Európskej centrálnej banky povedala, že v každom prípade musíme počítať so zdražovaním a poklesom hospodárskeho rastu na celom svete. Katastrofálny scenár spočíva v tom, že nebude dostatok ropy, čo spôsobí ropný šok, nebude dostatok komodity na spracovanie, ceny palív poskočia extrémne hore. Ak by aj teraz skončila vojna na Blízkom východe, trvalo by niekoľko mesiacov, kým by sa situácia ukľudnila. Čo sa týka potravín, je potrebné, aby sme posilňovali vlastnú potravinovú sebestačnosť. A ceny potravín sa viažu na vývoj cien palív, ak budú stáť napríklad 2,5 až 3 eurá za liter, okamžite sa to prejaví aj na cenách potravín,” povedal Fico s tým, že situácia je mimoriadne vážna a Slováci sa musia pripraviť na rast cien.
Potrebné personálne zmeny
Poukázal aj na kroky vlády na zabezpečenie dostatku palív na Slovensku, a to obmedzeniami pre zahraničných motoristov. Tí budú mať iné ceny palív, ako Slováci, platiť to bude od pondelka 23. marca, konkrétne na 30 dní. Premiér pritom nepredpokladá, že by sa Európska komisia voči Slovensku zasiahla v súvislosti s nariadením vlády. Podľa slov predsedu vlády je 30 dní krátky čas na to, aby eurokomisia začala voči Slovensku konanie.
Fico však opätovne prizvukoval, že v rámci Európskej únie je potrebné urobiť personálne zmeny. Opätovne kritizoval šéfku európskej diplomacie Kaju Kallasovú, ktorá by podľa Fica mala skončiť vo svojej funkcii. Okrem toho kritizoval aj šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, spochybnil aj jej kompetencie viesť mierové rokovania o Ukrajine. Podľa slov premiéra je potrebné, aby Európa mala jedného silného lídra, ktorý bude určovať smerovanie EÚ a reprezentovať úniu. "Z hľadiska postavenia si viem predstaviť na tomto poste francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona najmä váhou sily Francúzska," povedal. Otvoril aj tému budúcnosti Severoatlantickej aliancie, ktorej podľa Fica hrozí kríza a môže sa rozpadnúť, rovnako ako aj Európska únia. „V tejto atmosfére rozpadu svetového poriadku sa musí sústrediť Európska únia na svoju vlastnú ekonomickú silu a musíme zabudnúť na tie nezmyselné zelené blbosti, ktoré nám deklasujú náš priemysel a naše hospodárstvo. To je cesta pre Európsku úniu,“ vyhlásil Fico. Predseda vlády sa tiež obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kube by v spojitosti s vojenským zásahom USA vo Venezuele, ruskou vojnou na Ukrajine a izraelsko-americkou vojnou proti Iránu mohol vytvoriť podmienky pre začiatok globálneho konfliktu.
"Kolektívna bezpečnosť je mimoriadne dôležitá, Trump vniesol do zahraničnej politiky biznisové prvky, ktoré tam doteraz neboli. Myslím tým prvky ako USA na prvom mieste a nič iné nie je možné. Myslím si, že prezident Trump má kapacitu, aby rozhodol o vystúpení z NATO, urobil to už s WHO, ale ak mu bude táto organizácia zavadzať, bude vidieť, že neplnia záväzky, viem si predstaviť, že takéto rozhodnutie prijme. Teraz skúša ako EÚ aj NATO výzvami na účasť v iránskej vojne. Ak by USA vystúpilo z NATO, znamenal by to koniec NATO. Musela by vzniknúť nová organizácia. NATO sa môže rozpadnúť kedykoľvek, je hlúpe myslieť si, že aj EÚ môže donekonečna existovať v takejto podobe, nič nie je večné," povedal premiér. "Mám pocit, že niekto je z tých 81 rokov mieru unavený, mier je dôležitý, ak nám tu nad hlavami budú lietať vojenské lietadlá, bude už neskoro," dodal.
Koniec dobrým vzťahom s Maďarskom?
Fico zároveň vyhlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán má politicky pravdu pri blokácii multimiliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Vyhlásil, že Orbána považuje za skúseného človeka. Zároveň dodal, že sa nezúčastňuje na podujatiach v Maďarsku a nevyslovuje priamo podporu ani jednému z kandidátov do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Doplnil však, že sa obáva skončenia éry dobrých vzťahov medzi krajinami v prípade zmeny vlády. Fico tiež informoval, že sa Slovensku a Česku podarilo obnoviť formát spoločných vládnych rokovaní. Avizoval, že takéto rokovanie by mohlo byť 31. marca. Podobný formát by podľa neho mal zmysel aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, s ktorou chce mať korektné vzťahy.
