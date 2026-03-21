Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?

BRATISLAVA - Situácia na Blízkom východe, silnejúci tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na spojencov, silnejúce vyhrážky a prudký nárast cien palív - to všetko sa udialo za posledné obdobie. Vojna na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko a je otázne, ako sa celá situácia vyvinie. Premiér Robert Fico povedal, že Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie a v hre sú dva scenáre, ako ovplyvní vojna svetový trh a hospodársky rast.

Ceny ropy prudko vzrástli a dosiahli maximá za posledné štyri roky. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá tlačí ceny ropy a aj palív na Slovensku a aj v okolitých krajinách do astronomických výšin. V Rakúsku sa ceny nafty blížia k 2 eurám, na Slovensku sú aktuálne na úrovni 1,574 eura za liter nafty, benzín je o niečo lacnejší. 

Premiér Robert Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že sú dve možnosti, ako ovplyvní vojna na Blízkom východe svetový trh a ceny palív. Jeden je horší a druhý je katastrofálny. “Horší scenár je, že budeme pod tlakom ceny pohonných hmôt, lebo ropy bude málo. My sa zatiaľ držíme, lebo Slovnaftu poskytujeme pôžičku zo štátnych hmotných rezerv a tým držíme cenotvorbu tak, aby sme boli vo V4 a podstatne nižšie, ako v Rakúsku. Už aj šéfka Európskej centrálnej banky povedala, že v každom prípade musíme počítať so zdražovaním a poklesom hospodárskeho rastu na celom svete. Katastrofálny scenár spočíva v tom, že nebude dostatok ropy, čo spôsobí ropný šok, nebude dostatok komodity na spracovanie, ceny palív poskočia extrémne hore. Ak by aj teraz skončila vojna na Blízkom východe, trvalo by niekoľko mesiacov, kým by sa situácia ukľudnila. Čo sa týka potravín, je potrebné, aby sme posilňovali vlastnú potravinovú sebestačnosť. A ceny potravín sa viažu na vývoj cien palív, ak budú stáť napríklad 2,5 až 3 eurá za liter, okamžite sa to prejaví aj na cenách potravín,” povedal Fico s tým, že situácia je mimoriadne vážna a Slováci sa musia pripraviť na rast cien.

Potrebné personálne zmeny

Poukázal aj na kroky vlády na zabezpečenie dostatku palív na Slovensku, a to obmedzeniami pre zahraničných motoristov. Tí budú mať iné ceny palív, ako Slováci, platiť to bude od pondelka 23. marca, konkrétne na 30 dní. Premiér pritom nepredpokladá, že by sa Európska komisia voči Slovensku zasiahla v súvislosti s nariadením vlády. Podľa slov predsedu vlády je 30 dní krátky čas na to, aby eurokomisia začala voči Slovensku konanie. 

Fico však opätovne prizvukoval, že v rámci Európskej únie je potrebné urobiť personálne zmeny. Opätovne kritizoval šéfku európskej diplomacie Kaju Kallasovú, ktorá by podľa Fica mala skončiť vo svojej funkcii. Okrem toho kritizoval aj šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, spochybnil aj jej kompetencie viesť mierové rokovania o Ukrajine. Podľa slov premiéra je potrebné, aby Európa mala jedného silného lídra, ktorý bude určovať smerovanie EÚ a reprezentovať úniu. "Z hľadiska postavenia si viem predstaviť na tomto poste francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona najmä váhou sily Francúzska," povedal. Otvoril aj tému budúcnosti Severoatlantickej aliancie, ktorej podľa Fica hrozí kríza a môže sa rozpadnúť, rovnako ako aj Európska únia. „V tejto atmosfére rozpadu svetového poriadku sa musí sústrediť Európska únia na svoju vlastnú ekonomickú silu a musíme zabudnúť na tie nezmyselné zelené blbosti, ktoré nám deklasujú náš priemysel a naše hospodárstvo. To je cesta pre Európsku úniu,“ vyhlásil Fico. Predseda vlády sa tiež obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kube by v spojitosti s vojenským zásahom USA vo Venezuele, ruskou vojnou na Ukrajine a izraelsko-americkou vojnou proti Iránu mohol vytvoriť podmienky pre začiatok globálneho konfliktu.

"Kolektívna bezpečnosť je mimoriadne dôležitá, Trump vniesol do zahraničnej politiky biznisové prvky, ktoré tam doteraz neboli. Myslím tým prvky ako USA na prvom mieste a nič iné nie je možné. Myslím si, že prezident Trump má kapacitu, aby rozhodol o vystúpení z NATO, urobil to už s WHO, ale ak mu bude táto organizácia zavadzať, bude vidieť, že neplnia záväzky, viem si predstaviť, že takéto rozhodnutie prijme. Teraz skúša ako EÚ aj NATO výzvami na účasť v iránskej vojne. Ak by USA vystúpilo z NATO, znamenal by to koniec NATO. Musela by vzniknúť nová organizácia. NATO sa môže rozpadnúť kedykoľvek, je hlúpe myslieť si, že aj EÚ môže donekonečna existovať v takejto podobe, nič nie je večné," povedal premiér. "Mám pocit, že niekto je z tých 81 rokov mieru unavený, mier je dôležitý, ak nám tu nad hlavami budú lietať vojenské lietadlá, bude už neskoro," dodal. 

Koniec dobrým vzťahom s Maďarskom? 

Fico zároveň vyhlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán má politicky pravdu pri blokácii multimiliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Vyhlásil, že Orbána považuje za skúseného človeka. Zároveň dodal, že sa nezúčastňuje na podujatiach v Maďarsku a nevyslovuje priamo podporu ani jednému z kandidátov do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Doplnil však, že sa obáva skončenia éry dobrých vzťahov medzi krajinami v prípade zmeny vlády. Fico tiež informoval, že sa Slovensku a Česku podarilo obnoviť formát spoločných vládnych rokovaní. Avizoval, že takéto rokovanie by mohlo byť 31. marca. Podobný formát by podľa neho mal zmysel aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, s ktorou chce mať korektné vzťahy.
 

Odporúčame

Ján Ďurica je trojnásobným otcom: Snúbenica Diana porodila syna! Bude aj svadba?
Ján Ďurica je trojnásobným otcom: Snúbenica Diana porodila syna! Bude aj svadba?
Prominenti
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Prominenti
Veľkolepý návrat Ďurovčíkovho muzikálu! Ôsmy svetadiel rozburácal publikum
Veľkolepý návrat Ďurovčíkovho muzikálu! Ôsmy svetadiel rozburácal publikum
Prominenti

Tunel Branisko
Vodiči, pripravte sa: Tunel Branisko dočasne uzavrú pre údržbu
Domáce
Aktualizované Premiér SR Robert Fico.
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Domáce
FOTO Mimoriadna kontrola v TOMTO
Mimoriadna kontrola v TOMTO kraji: Polícia zistila až 83 priestupkov
Domáce
Podvod na seniorke v Bratislave: Polícia pátra po dvojici, žiada o pomoc verejnosť
Podvod na seniorke v Bratislave: Polícia pátra po dvojici, žiada o pomoc verejnosť
Bratislava

Elon Musk
Francúzska prokuratúra podozrieva Muska: Má ísť o šírenie deepfakeov na platforme X
Zahraničné
Členovia skupiny Earthquake Faction
Útok na izraelský zbrojársky priemysel v Česku! Orbán reaguje
Zahraničné
Na satelitnej snímke spoločnosti
AKTUÁLNE USA a Izrael zaútočili na jadrové zariadenie Natanz
Zahraničné
Nemecko stiahlo svoj diplomatický
Nemecko stiahlo svoj diplomatický personál z Nigeru: TOTO je dôvod
Zahraničné

Mrazivé slová Alagič o
Mrazivé slová Alagič o chvíľach v Dubaji: Syna chránila klamstvom... Rakety nazývala hviezdičkami!
Domáci prominenti
Lisa Kudrow
Po slovenskej herečke aj americká hviezda: Zdravotné problémy po aplikácii botoxu!
Zahraniční prominenti
Snúbenica Jána Ďuricu, Diana
Ján Ďurica je už trojnásobným otcom: Synovi vybrali meno na poslednú chvíľu! Príde na rad aj svadba?
Domáci prominenti
Chuck Norris
Zomrel už dávno, smrť nemala odvahu mu to povedať: Chuck Norris (†86) vtipy o sebe miloval!
Zahraniční prominenti

Polícia odviedla robota preč.
Prvé zatknutie ROBOTA v histórii? Humanoid prenasledoval 70-ročnú dôchodkyňu, skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
História skrytá v názvoch:
História skrytá v názvoch: Viete, po kom sú pomenované slovenské mestá?
dromedar.sk
V britskej zoo sa
Na tento ZÁZRAK čakali roky! V britskej zoo sa narodilo mláďa VZÁCNEHO druhu, ošetrovatelia hovoria o víťazstve
Zaujímavosti
Máte len pár minút!
Máte len pár minút! TOTO sú tri kroky, ktoré musíte urobiť hneď po JADROVOM útoku, aby ste PREŽILI
Zaujímavosti

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)

Dráma o stotiny v prospech Talianska: Pirovanová ukoristila glóbus po životnom výkone
Dráma o stotiny v prospech Talianska: Pirovanová ukoristila glóbus po životnom výkone
Lyžovanie
VIDEO Dominantný výkon a najväčší úspech kariéry: Slovenský reprezentant slávi životný triumf
VIDEO Dominantný výkon a najväčší úspech kariéry: Slovenský reprezentant slávi životný triumf
Zimné športy
Neskutočná medailová žatva: Slovensko hneď v prvý deň vybojovalo 14 cenných kovov
Neskutočná medailová žatva: Slovensko hneď v prvý deň vybojovalo 14 cenných kovov
Bojové športy
Tri Slovenky na čele s Bátovskou Fialkovou: Online prenos zo stíhacích pretekov vo finále SP
Tri Slovenky na čele s Bátovskou Fialkovou: Online prenos zo stíhacích pretekov vo finále SP
Biatlon

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuality
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Aktuality
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Hľadám prácu
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Rady a tipy
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy

Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Výzbroj a zbrane
FBI varuje pred ruskými hackermi. Kradnú účty na WhatsApp a Signal, ohrození sú aj používatelia na Slovensku
FBI varuje pred ruskými hackermi. Kradnú účty na WhatsApp a Signal, ohrození sú aj používatelia na Slovensku
Bezpečnosť
Nádory dostanú cielenú „dvojitú ranu“: Vedci vyvinuli baktériu, ktorá sama vyrobí liek proti rakovine a doručí ho priamo do nádoru
Nádory dostanú cielenú „dvojitú ranu“: Vedci vyvinuli baktériu, ktorá sama vyrobí liek proti rakovine a doručí ho priamo do nádoru
Veda a výskum
Bigfoot ako lož storočia? Nový film spochybňuje najslávnejší dôkaz o jeho existencii. Objavil sa záber, ktorý mení celý príbeh
Bigfoot ako lož storočia? Nový film spochybňuje najslávnejší dôkaz o jeho existencii. Objavil sa záber, ktorý mení celý príbeh
Bulvár

Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada

Premiér SR Robert Fico.
Domáce
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Rok od vládnej krízy:
Domáce
Rok od vládnej krízy: Fico si partnerov ukočíroval, no dnes čelí väčšej hrozbe! Mladí voliči unikajú k Republike
Polícia pátra
Domáce
Bratislavská polícia pátra po dvoch osobách v súvislosti s podvodom na seniorke: Nepoznáte ich?
Na satelitnej snímke spoločnosti
Zahraničné
AKTUÁLNE USA a Izrael zaútočili na jadrové zariadenie Natanz

Ďalšie zo Zoznamu