Ferenčák po zverejnení kontroverzného VIDEA obviňuje políciu aj Šutaja Eštoka! Policajná inšpekcia mu poslala odkaz

BRATISLAVA - Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (nezaradený) vyslovil vážne obvinenia adresované vedeniu Úradu inšpekčnej služby ako aj ministrovi vnútra a svojmu bývalému straníckemu šéfovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD).
Najnovšie sa rozprúdil rozruh okolo osoby Jána Ferenčáka potom, ako sa v médiách objavilo video zo stretnutie Ferenčáka s neznámym mužom z roku 2023. Ferenčák si na ňom s neznámym mužom dohaduje biznis v garíži svojho rodinného domu. Video zverejnil týždenník Plus 7 dní na svojom webe. „Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet,“ ubezpečuje Ferenčák neznámu osobu. Tá počíta bankovky, trvá to istý čas, počuť šušťanie bankoviek. Neznámy muž Ferenčáka ubezpečí, že mu verí a zaujíma sa, kedy dostane zvyšných 75-tisíc na účet. Ferenčák ho uistí, že mu ich pošle ešte v ten deň. „Dobre, a tieto mám bez zmluvy?“ pýta sa neznámy. „To je pre teba,“ odpovedá mu Ferenčák.
Ferenčák v reakcii na video tvrdí, že v prípade 45-tisíc eur išlo o pôžičku, ďalších 75-tisíc eur, ktoré mu poslal na účet, bolo za projekt, ktorý daný muž predával. Uviedol tiež, že muž ho následne ešte s ďalšou osobou vydieral s tým, že použije tajnú nahrávku proti nemu.
Nezostal však iba pri tom. Ferenčák totiž tvrdí, že ide o "zadanie na jeho osobu." Kampaň proti nemu má viesť šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian, ktorému to mal nariadiť minister vnútra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ferenčák spomína aj operatívca policajnej inšpekcie Rastislavu Hadzimu, ktorého podľa primátora Kežmarku na neho nasadil Zurian. „Všetko to riadi Branislav Zurian, boli vyslaní operatívci. Ja sa ich nebojím, lebo nemám čo skrývať. Všetko preukážem,“ vyhlásil.
Úrad inšpekčnej služby v reakcii na vyjadrenia Jána Ferenčáka pripomenul, že k téme sa už raz vyjadril. "Úrad inšpekčnej služby sa vyjadril k obvineniam pána Ferenčáka 17.3.2026 s reakciou, že absolútne odmietame, že by gen.Branislav Zurian kriminalizoval jeho osobu. Tvrdenia pána poslanca o stretnutí gen. Zuriana, ministra vnútra SR s osobou, ktorá má mať spojitosť s trestnou činnosťou p. Ferenčaka sú úplným klamstvom," uviedli.
Ján Ferenčák sa podľa ich slov snaží pošpiniť Úrad inšpekčnej služby, ktorý si len plní svoje zákonné povinnosti. "Nerobíme rozdiely medzi získanými informáciami o trestnej činnosti. Ak spadajú do príslušnosti UIS,tak sa nimi zaoberáme,ak nespadajú, odstupujeme ich na príslušný útvar Policajného zboru," dodali.
Problémy s vedením Hlasu-SD a kontroverzné video
Minulý týždeň predsedníctvo strany Hlas-SD potvrdilo jeho vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Ferenčák bol už predtým rebelom, nepodporil ani všetky zákony koalície a kritizoval vedenie Hlasu-SD. V parlamente pôsobí ako nezaradený poslanec.
Pred niekoľkými dňami sa tiež objavili informácie o tom, že firme Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku. Prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. V príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom síce nebola priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014.