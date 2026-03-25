KRUTÁ forma vďaky: Premiér TEJTO krajiny je proti vojne v Iráne, Teherán mu nalepil odkaz na RAKETU!

TEHERÁN/MADRID – Napriek tomu, že španielska vláda výslovne nesúhlasí s vojnou, ktorá sa rozpútala na Blízkom východe, Irán zrejme neberie takéto vyhlásenia príliš vážne. Jeho reakcia je zarážajúca a miestami sa zdá, že o inú formu komunikácie už ani nemá záujem.
Odmieta konflikt aj iránsky režim
Iránske médiá informujú, že Irán sa rozhodol poďakovať španielskemu premiérovi Pedrovi Sanchézovi. Ten mal vyhlásiť, že "vojna na Blízkom východe je nelegálna" a dodal, že odmieta nielen vojnu, ale aj samotný iránsky režim. Prezident USA Donald Trump následne pohrozil Španielsku prerušením obchodných vzťahov.
Memri TV píše, že iránsky vládny režim nalepil na raketu nasledujúci odkaz: "Samozrejme, že táto nie je legálna, navyše je anj neľudská. Ďakujeme, pán premiér."
Ohrození spojenci USA
Okrem toho sa uvádza, že raketa s odkazom má byť odpálená na bližšie nešpecifikované "okupované územie". Vládny režim tým myslí zrejme akékoľvek územie spojenca USA. Západné spravodajské služby a analytici z rôznych krajín už zisťujú, či nejde o hoax. Môže ísť len o šírenie poplašnej nepravdivej správy, ktorej cieľom je rozvíriť vzťahy a spôsobiť nestabilitu v západnom svete.
Odkaz aj pre samotný Londýn
Irán uvádza v odkaze aj konkrétne mesto Londýn, kde sa odohrávajú protivojenské demonštrácie. "V Londýne ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili súcit nad dôsledkami z Trumpových vojnových zločinov."