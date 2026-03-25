MIMORIADNY ONLINE Irán povedal Trumpovi NIE! Predložil vlastný plán a trvá na ovládnutí prielivu

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
TASR, ČTK

TEHERÁN/WASHINGTON - Irán dostal 15-bodový plán Spojených štátov na ukončenie americko-izraelských útokov. Uviedli v stredu dvaja predstavitelia Pakistanu, podľa ktorých sa tento plán dotýka napríklad zmiernenia sankcií voči Iránu či obmedzenia iránskeho jadrového programu. Informuje o tom agentúra AP.

16:20 Nemecko je pripravené zapojiť sa do stabilizácie Blízkeho východu po tom, čo skončí súčasná vojna proti Iránu. Pri interpeláciách v Spolkovom sneme to dnes povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zdôraznil, že sa snaží presvedčiť Spojené štáty a Izrael, aby vojnu ukončili čo najskôr.

15:59 Irán v stredu odmietol 15-bodový plán Spojených štátov na ukončenie americko-izraelských útokov, uvádza iránska štátna televízia Press TV. Predložil namiesto neho vlastný plán, v ktorom požaduje vojnové reparácie a zvrchovanosť nad Hormuzským prielivom. Informujú o tom agentúry AFP, AP a Reuters.

13:46 Irán vystrelil rakety na americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, uviedla armáda. Zároveň varovala, že znova zaútočí, keď budú lode útočnej flotily v dosahu, píše agentúra AFP a Anadolu.Ozbrojené sily vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, tvrdia, že útok prinútil americkú loď zmeniť svoju pozíciu.

13:08 Izraelská armáda v stredu oznámila, že zasiahla zariadenie na vývoj ponoriek v iránskom meste Isfahán. Toto mesto bolo v utorok terčom rozsiahlych útokov, píše agentúra AFP. „V rámci útokov izraelské ozbrojené zložky - vedené spravodajskými informáciami izraelského námorníctva - zasiahli Podmorské výskumné centrum iránskeho teroristického režimu v Isfaháne,“ uviedla armáda.

12:21 Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu varoval Washington, aby nepokúšal odhodlanie islamskej republiky brániť svoje územie, uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach. Reagoval tak na správy, že Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalšie vojenské jednotky, píše agentúra AFP. „Pozorne sledujeme všetky pohyby USA... Nepokúšajte naše odhodlanie brániť našu vlasť,“ napísal Kálíbáf na platforme X.

11:50 Podľa izraelskej stanice Channel 12 USA v pláne žiadajú od Iránu, aby: odstránil svoje jadrové schopnosti; zavial sa, že nikdy nebude mať jadrové zbrane; odovzdá všetok svoj obohatený materiál; všetky jadrové zariadenia budú zničené; „opustí“ svoj model využívania zahraničných ozbrojených skupín - Irán sa nebude snažiť získavať vplyv v iných krajinách regiónu prostredníctvom síl ako libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci húsíovia; prestane financovať a zbrojiť svojich spojencov; Hormuzský prieliv bude otvorený ako voľná námorná zóna, ktorá nebude v budúcnosti blokovaná; obmedzí počet a dosah svojich rakiet; rakety bude využívať len na sebaobranu; vyvinie civilný jadrový energetický program - Iránu bude poskytnutá pomoc pri rozvoji jadrového projektu v Búšehri; sankcie na Irán budú uvoľnené; hrozba automatického obnovenia sankcií, tzv. mechanizmus „snapback“ voči Iránu, bude odstránená.

11:48 Okrem spomínaných bodov sa v pláne hovorí o civilnej jadrovej spolupráci, monitorovania zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), obmedzení rakiet a prístupu plavidiel cez Hormuzský prieliv, tvrdia predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity. Viaceré svetové médiá v utorok informovali o tom, že USA prostredníctvom Pakistanu odovzdal Iránu 15-bodový mierový plán.

11:41 Útoky na jadrové zariadenia v Iráne a Izraeli môžu spôsobiť „úplnú katastrofu“, varoval v stredu vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Vojna na Blízkom východe podľa neho vytvorila nesmierne nebezpečnú situáciu. Píše o tom agentúra AFP.

10:36 Útok na základňu v západnom Iraku si vyžiadal sedem obetí z radov bezpečnostných zložiek, oznámilo v stredu ministerstvo obrany. K incidentu došlo deň po tom, ako pri útoku na tú istú základňu zahynuli členovia bývalej polovojenskej skupiny Kuwát al-Hašid aš-Šaabí. Informuje o tom agentúra AFP.

9:58 Irán bude naďalej účtovať krajinám a plavidlám poplatok za bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv, povedal v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Informuje o tom stanica CNN. „Pre vojnový stav v Iráne sme zaviedli sériu opatrení, ktoré platia pri prechode cez Hormuzský prieliv,“ povedal Bakájí v rozhovore pre magazín India Today. „Ostatné štáty, ktoré nemajú nič spoločné s týmto aktom agresie, môžu prejsť cez Hormuzský prieliv po povinnej koordinácii s iránskymi orgánmi, aby bol zaistený bezpečný prechod,“ dodal hovorca.

8:22 Najnovšie izraelské útoky na juhu Libanonu si vyžiadali najmenej deväť obetí, uviedli v stredu libanonské štátne médiá. Informuje o tom agentúra AFP. S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že pri „izraelskom nepriateľskom nálete“ na mesto Adlún zahynuli štyri osoby a ďalší dvaja ľudia zomreli pri útoku na byt v utečeneckom tábore Míja Míja, pri ktorom utrpeli zranenia aj štyri osoby.

8:06 Spojené štáty rokujú samy so sebou, uviedol v stredu podľa iránskych štátnych médií hovorca armády Ebráhím Zolfagárí, v reakcii na slová prezidenta USA Donalda Trumpa. Táto uštipačná poznámka prišla po tom, čo Trump povedal, že Teherán chce uzavrieť dohodu na ukončenie vojny na Blízkom východe, uvádza agentúra AP.

7:07 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas telefonátu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán, aby prestal útočiť na susedné krajiny a zapojil sa v dobrej viere do rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Informuje o tom agentúra DPA a AFP. „Vyzval som Irán, aby sa v dobrej viere zapojil do rokovaní,“ napísal Macron na sociálnej sieti X. Podľa neho by mali prípadné mierové rozhovory viesť k vytvoreniu rámca, ktorý zohľadní očakávania medzinárodného spoločenstva v súvislosti s iránskym jadrovým a balistickým programom, ako aj s aktivitami Teheránu destabilizujúcimi región.

7:00 Podľa denníka Financial Times Irán oficiálne informoval Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) o zmene pravidiel v Hormuzskom prielive. Teherán uviedol, že aj plavidlá, ktoré považuje za nepriateľské, dostanú povolenie na prejazd, ak svoj pohyb vopred skonzultujú a zosúladia s iránskymi orgánmi. Tento kľúčový dopravný uzol, cez ktorý prúdi pätina svetových zásob ropy a skvapalneného zemného plynu, bol od začiatku ozbrojeného konfliktu pod faktickou blokádou.

K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Potvrdil, že Spojené štáty dostali od Iránu v súvislosti s prielivom určitý „darček“, hoci výslovne nepotvrdil, či ide o spomínaný list zaslaný IMO. Jeho vyhlásenie však naznačuje, že v pozadí môže prebiehať vyjednávanie o úplnom odblokovaní tejto dôležitej námornej trasy.

6:25 Spojené štáty prostredníctvom Pakistanu odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán, napísali v utorok večer s odvolaním sa na viaceré zdroje americký denník The New York Times (NYT) a britská agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa podľa nich snaží nájsť spôsob ukončenia vojny na Blízkom východe aj pre jej ekonomické dôsledky.

6:24 Pápež Lev XIV. v utorok opätovne vyzval na prímerie na Blízkom východe a uviedol, že v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu v regióne bolo viac ako milión ľudí nútených opustiť svoje domovy. Bojujúce strany zároveň požiadal, aby začali mierové rokovania, informuje agentúra AFP. „Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.

Ihneď aktivovali núdzové postupy

Ihneď boli aktivované núdzové postupy a na miesto požiaru vyrazili hasičské jednotky. Podľa predbežných správ vznikla len materiálna škoda. Kuvajtská armáda zároveň oznámila, že jej jednotky v stredu skoro ráno zachytili šesť dronov a protivzdušná obrana reaguje na „nepriateľské raketové a dronové útoky“. Saudská Arábia tiež informovala, že vo východnej časti krajiny zneškodnila štyri bezpilotné lietadlá.

Letisko v Kuvajte je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane sa stalo terčom útokov. Už 14. marca podľa úradov zasiahlo letisko viacero dronov, ktoré poškodili radarový systém. Ďalší útok z 8. marca zasiahol palivové nádrže a úder predtým poškodil halu pre cestujúcich a vyžiadal si niekoľko ľahko zranených.

V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v susedných štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ maďarský premiér Viktor Orbán
Šokujúci krok Orbána: Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, kým nedostane ropu
Zahraničné
aktualizované AKTUÁLNE Ruský dron zasiahol
AKTUÁLNE Ruský dron zasiahol elektráreň v Estónsku! Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie
Zahraničné
Cez Hormuz prešli od
Cez Hormuz prešli od konfliktu prvé lode: Irán povolil prechod priateľským plavidlám
Zahraničné
Prezident Donald Trump rozpráva
Rokovania s Iránom v plnom prúde? Trump hovorí o dohode bez jadrových zbraní a obrovskom darčeku od Iránu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pre okresy Nitra a Nové Zámky vyčlenila vláda vyše 2,5 milióna eur
Pre okresy Nitra a Nové Zámky vyčlenila vláda vyše 2,5 milióna eur
Správy
Bratislava bude mať 10 nových leteckých liniek
Bratislava bude mať 10 nových leteckých liniek
Správy
PREŠOV: P. Rusiňák po oceňovaní Srdce na dlani: So seniormi robíme rôzne aktivity
PREŠOV: P. Rusiňák po oceňovaní Srdce na dlani: So seniormi robíme rôzne aktivity
Správy

Domáce správy

Slováci stoja pred ďalším
Slováci stoja pred ďalším ZDRAŽOVANÍM: Televízne paušály porastú, odpovede operátorov vystrašia vaše peňaženky!
Domáce
Ústavný súd rieši zastúpenie
Ústavný súd rieši zastúpenie v Bratislave: Majú malé mestské časti neférovú výhodu vo voľbách?
Domáce
Trestné oznámenie kvôli úniku
Trestné oznámenie kvôli úniku dát: Galek žiada prokuratúru preveriť narábanie s údajmi občanov
Domáce
V Dúbravke otvorili nový športový areál: Moderné ihriská aj pre verejnosť pri ZŠ Beňovského
V Dúbravke otvorili nový športový areál: Moderné ihriská aj pre verejnosť pri ZŠ Beňovského
Bratislava

Zahraničné

Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák
Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák v Portugalsku rokoval o nákupe dronov aj lietadiel KC-390
Zahraničné
Ruská nafta pre Kubu:
Ruská nafta pre Kubu: Minister Civiľov potvrdil posielanie humanitárnych zásielok paliva
Zahraničné
Roky svoju identitu tajil:
Roky svoju identitu tajil: Najväčšia záhada umeleckého sveta odhalená... Aj tak sa drží v ústraní!
Zahraničné
Známy diskont zatvára stovky predajní po celej Európe! V obľube ho majú aj mnohí Slováci
Zahraničné

Prominenti

Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá očkovať svoje 3-mesačné dieťa!
Domáci prominenti
FOTO Gabriela Marcinková, 3. kolo
Maštalír predviedol dychberúci tanečný výkon, no odkazuje: Prečo ma v Let's Dance neuvidíte tancovať
Domáci prominenti
Náhly koniec moderátorky hlavného
Náhly koniec moderátorky hlavného spravodajstva na obrazovke: Akútny nález!
Zahraniční prominenti
FOTO Bartalosovci sa tešia z
Toto človek nenaplánuje! Dvojnásobná radosť v rodine Bartalos: Dcérky prišli na svet v rovnaký deň
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Zaujímavosti
Vyhral 50 miliónov, no
Vyhral 50 miliónov, no e-maily hádzal do koša: Považoval ich za PODVOD! Keď sa dozvedel, že to je pravda, ONEMEL
Zaujímavosti
Najlepšie miesta na plávanie
Najlepšie miesta na plávanie v roku 2026: Top destinácie bodujú čistou vodou aj atmosférou
dromedar.sk
Do mozgu dorazí za
Do mozgu dorazí za 5 minút! Neurochirurg odhalil PRAVDU o alkohole, ktorú sa vám pečeň snaží naznačiť
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!

Šport

VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
Lyžovanie
VIDEO Shiffrinová zvládla svoju misiu! Získala šiestykrát veľký glóbus a vyrovnala historický rekord
VIDEO Shiffrinová zvládla svoju misiu! Získala šiestykrát veľký glóbus a vyrovnala historický rekord
Lyžovanie
Šokujúci špicar favorita a slzy v cieli: Poznáme víťaza malého glóbusu za slalom
Šokujúci špicar favorita a slzy v cieli: Poznáme víťaza malého glóbusu za slalom
Lyžovanie
Obrovský škandál a neuveriteľné zlyhanie v Madride: Mbappé riskoval zdravie kvôli chybe lekárov
Obrovský škandál a neuveriteľné zlyhanie v Madride: Mbappé riskoval zdravie kvôli chybe lekárov
La Liga

Auto-moto

TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Kariera.sk TS
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list
Mýtus o produktivite, ktorému stále veríte: Prečo to robíte zle a ako to zmeniť?
Mýtus o produktivite, ktorému stále veríte: Prečo to robíte zle a ako to zmeniť?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Zeleninové šaláty
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Výber receptov

Technológie

Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung
42 čínskych lodí mapuje morské dno. Vzniká podmorský „veľký múr“ pre ponorkovú vojnu s USA
42 čínskych lodí mapuje morské dno. Vzniká podmorský „veľký múr“ pre ponorkovú vojnu s USA
Moderná vojna a konflikty
Rusko chce konkurovať Starlinku. Práve vypustilo prvých 16 satelitov pre vlastný internet
Rusko chce konkurovať Starlinku. Práve vypustilo prvých 16 satelitov pre vlastný internet
Správy
Obľúbená automobilka medzi Slovákmi nasadí 350 humanoidných robotov do výroby. Tvrdí, že majú pomáhať ľuďom, nie ich nahradiť
Obľúbená automobilka medzi Slovákmi nasadí 350 humanoidných robotov do výroby. Tvrdí, že majú pomáhať ľuďom, nie ich nahradiť
Autá

Bývanie

Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!

Pre kutilov

Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Partnerské vzťahy
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci stoja pred ďalším
Domáce
Slováci stoja pred ďalším ZDRAŽOVANÍM: Televízne paušály porastú, odpovede operátorov vystrašia vaše peňaženky!
Zahraničné
Známy diskont zatvára stovky predajní po celej Európe! V obľube ho majú aj mnohí Slováci
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Irán povedal Trumpovi NIE! Predložil vlastný plán a trvá na ovládnutí prielivu
Ján Ferenčák
Domáce
Komu a prečo dal 45-tisíc keš? Ferenčák REAGUJE na uniknuté VIDEO z jeho garáže: Vyhrážky a vydieranie

Ďalšie zo Zoznamu