MIMORIADNY ONLINE Irán povedal Trumpovi NIE! Predložil vlastný plán a trvá na ovládnutí prielivu

TEHERÁN/WASHINGTON - Irán dostal 15-bodový plán Spojených štátov na ukončenie americko-izraelských útokov. Uviedli v stredu dvaja predstavitelia Pakistanu, podľa ktorých sa tento plán dotýka napríklad zmiernenia sankcií voči Iránu či obmedzenia iránskeho jadrového programu. Informuje o tom agentúra AP.
16:20 Nemecko je pripravené zapojiť sa do stabilizácie Blízkeho východu po tom, čo skončí súčasná vojna proti Iránu. Pri interpeláciách v Spolkovom sneme to dnes povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zdôraznil, že sa snaží presvedčiť Spojené štáty a Izrael, aby vojnu ukončili čo najskôr.
15:59 Irán v stredu odmietol 15-bodový plán Spojených štátov na ukončenie americko-izraelských útokov, uvádza iránska štátna televízia Press TV. Predložil namiesto neho vlastný plán, v ktorom požaduje vojnové reparácie a zvrchovanosť nad Hormuzským prielivom. Informujú o tom agentúry AFP, AP a Reuters.
13:46 Irán vystrelil rakety na americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, uviedla armáda. Zároveň varovala, že znova zaútočí, keď budú lode útočnej flotily v dosahu, píše agentúra AFP a Anadolu.Ozbrojené sily vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, tvrdia, že útok prinútil americkú loď zmeniť svoju pozíciu.
13:08 Izraelská armáda v stredu oznámila, že zasiahla zariadenie na vývoj ponoriek v iránskom meste Isfahán. Toto mesto bolo v utorok terčom rozsiahlych útokov, píše agentúra AFP. „V rámci útokov izraelské ozbrojené zložky - vedené spravodajskými informáciami izraelského námorníctva - zasiahli Podmorské výskumné centrum iránskeho teroristického režimu v Isfaháne,“ uviedla armáda.
12:21 Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu varoval Washington, aby nepokúšal odhodlanie islamskej republiky brániť svoje územie, uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach. Reagoval tak na správy, že Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalšie vojenské jednotky, píše agentúra AFP. „Pozorne sledujeme všetky pohyby USA... Nepokúšajte naše odhodlanie brániť našu vlasť,“ napísal Kálíbáf na platforme X.
11:50 Podľa izraelskej stanice Channel 12 USA v pláne žiadajú od Iránu, aby: odstránil svoje jadrové schopnosti; zavial sa, že nikdy nebude mať jadrové zbrane; odovzdá všetok svoj obohatený materiál; všetky jadrové zariadenia budú zničené; „opustí“ svoj model využívania zahraničných ozbrojených skupín - Irán sa nebude snažiť získavať vplyv v iných krajinách regiónu prostredníctvom síl ako libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci húsíovia; prestane financovať a zbrojiť svojich spojencov; Hormuzský prieliv bude otvorený ako voľná námorná zóna, ktorá nebude v budúcnosti blokovaná; obmedzí počet a dosah svojich rakiet; rakety bude využívať len na sebaobranu; vyvinie civilný jadrový energetický program - Iránu bude poskytnutá pomoc pri rozvoji jadrového projektu v Búšehri; sankcie na Irán budú uvoľnené; hrozba automatického obnovenia sankcií, tzv. mechanizmus „snapback“ voči Iránu, bude odstránená.
11:48 Okrem spomínaných bodov sa v pláne hovorí o civilnej jadrovej spolupráci, monitorovania zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), obmedzení rakiet a prístupu plavidiel cez Hormuzský prieliv, tvrdia predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity. Viaceré svetové médiá v utorok informovali o tom, že USA prostredníctvom Pakistanu odovzdal Iránu 15-bodový mierový plán.
11:41 Útoky na jadrové zariadenia v Iráne a Izraeli môžu spôsobiť „úplnú katastrofu“, varoval v stredu vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Vojna na Blízkom východe podľa neho vytvorila nesmierne nebezpečnú situáciu. Píše o tom agentúra AFP.
10:36 Útok na základňu v západnom Iraku si vyžiadal sedem obetí z radov bezpečnostných zložiek, oznámilo v stredu ministerstvo obrany. K incidentu došlo deň po tom, ako pri útoku na tú istú základňu zahynuli členovia bývalej polovojenskej skupiny Kuwát al-Hašid aš-Šaabí. Informuje o tom agentúra AFP.
9:58 Irán bude naďalej účtovať krajinám a plavidlám poplatok za bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv, povedal v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Informuje o tom stanica CNN. „Pre vojnový stav v Iráne sme zaviedli sériu opatrení, ktoré platia pri prechode cez Hormuzský prieliv,“ povedal Bakájí v rozhovore pre magazín India Today. „Ostatné štáty, ktoré nemajú nič spoločné s týmto aktom agresie, môžu prejsť cez Hormuzský prieliv po povinnej koordinácii s iránskymi orgánmi, aby bol zaistený bezpečný prechod,“ dodal hovorca.
8:22 Najnovšie izraelské útoky na juhu Libanonu si vyžiadali najmenej deväť obetí, uviedli v stredu libanonské štátne médiá. Informuje o tom agentúra AFP. S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že pri „izraelskom nepriateľskom nálete“ na mesto Adlún zahynuli štyri osoby a ďalší dvaja ľudia zomreli pri útoku na byt v utečeneckom tábore Míja Míja, pri ktorom utrpeli zranenia aj štyri osoby.
8:06 Spojené štáty rokujú samy so sebou, uviedol v stredu podľa iránskych štátnych médií hovorca armády Ebráhím Zolfagárí, v reakcii na slová prezidenta USA Donalda Trumpa. Táto uštipačná poznámka prišla po tom, čo Trump povedal, že Teherán chce uzavrieť dohodu na ukončenie vojny na Blízkom východe, uvádza agentúra AP.
7:07 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas telefonátu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán, aby prestal útočiť na susedné krajiny a zapojil sa v dobrej viere do rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Informuje o tom agentúra DPA a AFP. „Vyzval som Irán, aby sa v dobrej viere zapojil do rokovaní,“ napísal Macron na sociálnej sieti X. Podľa neho by mali prípadné mierové rozhovory viesť k vytvoreniu rámca, ktorý zohľadní očakávania medzinárodného spoločenstva v súvislosti s iránskym jadrovým a balistickým programom, ako aj s aktivitami Teheránu destabilizujúcimi región.
7:00 Podľa denníka Financial Times Irán oficiálne informoval Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) o zmene pravidiel v Hormuzskom prielive. Teherán uviedol, že aj plavidlá, ktoré považuje za nepriateľské, dostanú povolenie na prejazd, ak svoj pohyb vopred skonzultujú a zosúladia s iránskymi orgánmi. Tento kľúčový dopravný uzol, cez ktorý prúdi pätina svetových zásob ropy a skvapalneného zemného plynu, bol od začiatku ozbrojeného konfliktu pod faktickou blokádou.
K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Potvrdil, že Spojené štáty dostali od Iránu v súvislosti s prielivom určitý „darček“, hoci výslovne nepotvrdil, či ide o spomínaný list zaslaný IMO. Jeho vyhlásenie však naznačuje, že v pozadí môže prebiehať vyjednávanie o úplnom odblokovaní tejto dôležitej námornej trasy.
6:25 Spojené štáty prostredníctvom Pakistanu odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán, napísali v utorok večer s odvolaním sa na viaceré zdroje americký denník The New York Times (NYT) a britská agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa podľa nich snaží nájsť spôsob ukončenia vojny na Blízkom východe aj pre jej ekonomické dôsledky.
6:24 Pápež Lev XIV. v utorok opätovne vyzval na prímerie na Blízkom východe a uviedol, že v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu v regióne bolo viac ako milión ľudí nútených opustiť svoje domovy. Bojujúce strany zároveň požiadal, aby začali mierové rokovania, informuje agentúra AFP. „Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.
Ihneď boli aktivované núdzové postupy a na miesto požiaru vyrazili hasičské jednotky. Podľa predbežných správ vznikla len materiálna škoda. Kuvajtská armáda zároveň oznámila, že jej jednotky v stredu skoro ráno zachytili šesť dronov a protivzdušná obrana reaguje na „nepriateľské raketové a dronové útoky“. Saudská Arábia tiež informovala, že vo východnej časti krajiny zneškodnila štyri bezpilotné lietadlá.
Letisko v Kuvajte je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane sa stalo terčom útokov. Už 14. marca podľa úradov zasiahlo letisko viacero dronov, ktoré poškodili radarový systém. Ďalší útok z 8. marca zasiahol palivové nádrže a úder predtým poškodil halu pre cestujúcich a vyžiadal si niekoľko ľahko zranených.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v susedných štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.