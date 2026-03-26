Strach na natáčaní nového Harryho Pottera: Hviezda čelí vyhrážkam smrťou... Posilnili ochranku!

LONDÝN - Natáčanie nového seriálu „Harry Potter“ sa zmenilo na poriadne napätú záležitosť. Televízna stanica HBO musela výrazne sprísniť bezpečnostné opatrenia po tom, čo herec Paapa Essiedu dostal desivé vyhrážky smrťou. Dôvod? Stvárňuje postavu profesora Snapea!
Essiedu, ktorý si v pripravovanom seriáli zahrá ikonického profesora Severus Snape, sa stal terčom nenávisti krátko po tom, čo bolo oznámené jeho obsadenie. A reakcie fanúšikov? Miestami až za hranou! Herec priznal, že nenávistné správy dostáva prakticky neustále. „Stačí sa pozrieť na Instagram a hneď vidím komentáre typu: prídem k tebe domov a zabijem ťa,“ šokoval otvorene. Aj keď sa snaží zostať nad vecou, priznáva, že to naňho dolieha.
„Hrám čarodejníka v Harry Potterovi – a aj tak sa bojím. Nikto by nemal zažívať niečo také len preto, že robí svoju prácu,“ dodal úprimne. Šéf stanice Casey Bloys priznal, že podobnú reakciu očakávali. „Pri takýchto veľkých projektoch s fanúšikmi plnými emócií sa to, žiaľ, stáva. Preto máme školenia aj silný bezpečnostný tím,“ uviedol. Veľká časť kritiky súvisí aj s tým, že postavu Snapea v pôvodných filmoch stvárnil Alan Rickman. Niektorí fanúšikovia preto nezvládli zmenu obsadenia – a spustili vlnu rasovo ladených útokov.
Herec Jason Isaacs, známy ako Lucius Malfoy, si však servítku pred ústa nedával: „To, čo robia, je čistý rasizmus. A Essiedu? Jeden z najlepších hercov, akých som videl!“ Stanica HBO však vyhrážky neberie na ľahkú váhu a pri natáčaní nového seriálu o Harrym Potterovi pre istotu posilnila ochranku.