Arabela stvárnila postavu trénerky Nepelu: Prekvapivé zistenia o Hilde Múdrej! V čom sú rovnaké?

BRATISLAVA - Krasokorčuliar Ondrej Nepela bol ozajstný ŠAMPIÓN! Film o ňom je intenzívnou osobnou drámou mladého muža, ktorý po rokoch reprezentovania svojej vlasti túži po jedinom, opustiť zlatú klietku...
Film Šampión je poctou nielen Ondrejovi Nepelovi, ale aj jeho trénerke Hilde Múdrej, ktorá zásadne ovplyvnila jeho kariéru i osobný život. V hlavných úlohách sa predstavia Adam Kubala ako Ondrej Nepela a Jana Nagyová Pulm ako Hilda Múdra. „Bolo to v roku 2021, keď som sa vrátila do filmového sveta, Jakub Červenka mi ponúkol postavu v rozprávke Princ Mamáčik… a jedného dňa, keď sme išli na filmovačku, tak mi v aute rozprával o projekte s Nepelom, pýtal sa, či som ho poznala…“ spomína Jana Nagyová na obdobie svojho návratu pred kamery. „Iste, keď som ja bola dieťa, celá rodina sme sa pozerali na televízor, hlavne na šport… milovala som krasokorčuľovanie a túžila som stať sa krasokorčuliarkou… Ale narodila som sa na juhu, na bažinách a močiaroch, a tam som mohla korčuľovať len v zime a keď sme prišli do BA, už bolo neskoro. Aj som išla na štadión, predviedla som kúsky, ktoré boli mizerné, ale mala som jedenásť rokov, čiže už som bola na to stará… to bolo moje veľké sklamanie, ale láska k tomuto športu mi zostala.“
Jakub Červenka jej vtedy vravel, že hľadá postavy do filmu a nemá ešte obsadené ani hlavné postavy, Nepelu a trénerku Múdru… A na druhý deň jej povedal: „Jana, ja som tú Hildu už našiel. Vy ste tá Hilda!“ Nagyovej skoro vyrazilo dych. „Dobre, že som sedela na sedadle, lebo ma to dorazilo, pretože je to krásna rola, mala som nie 33, ale 66 rokov. Na moje narodeniny sme začali natáčať a myslím, že je to zaslúžená rola po tých rokoch. Lebo moja pečiatka je stále princezná, ja zomriem ako princezná… nech hrám čokoľvek, je to tak, mám to niekde už vytetované na svojom tele, ale som vďačná, že som pri tomto filme mohla byť a že som získala práve postavu pani Hildy.“
Dvojica Nepela-Múdra strávila spolu 15 rokov a symbolizujú akúsi symbiózu slobody. „Vtedy málokto vedel, za čo Ondrej tancuje. Vedel to len on a Hilda Múdra, možno ešte kamarátka Eva Pilarová. Tancoval za to, aby si splnil svoj sen, za slobodu, aby mohol odísť a venovať sa tancu v Holiday on Ice, ale predovšetkým, aby sa mohol otvorene priznať k svojej sexuálnej orientácii… Je to téma aj dnes veľmi aktuálna, aj po 50 rokoch… Zastávam názor, aby ľudia boli oveľa tolerantnejší v dnešnom 21. storočí,“ hovorí Jana Nagyová.
Zvláštnosťou je, že symbolom Nepelu a Múdrej je číslo 2.
Nepela sa narodil 22.1. (mal by 75 rokov)
Hilda Múdra sa narodila 1.1. (mala by 100 rokov)
Nepela zomrel 2.2.
Hilda Múdra rozmrela 22.11.
Nepela končí kariéru 22-ročný
Mašková zomrela 22-ročná
Na Olympiáde v Insbrucku obsadil Nepela 22. miesto