Premiéra filmu Šampión: Zamilovaný Latinák, Tormovej bláznivý look a zabudnutá Miss Universe!

BRATISLAVA - V stredu večer sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra dlhoočakávaného životopisného filmu Šampión. Novinku o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi si prišlo pozrieť mnoho známych osobností. Zamilovaný herec Lukáš Latinák prišiel s partnerkou Máriou Schumerovou, Kristína Tormová predviedla bláznivý look a prišla aj Miss Universe spred 12 rokov, Silvia Prochádzková!
Ondrej Nepela sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonsom Sappore v roku 1972. Už predtým však dokázal niečo mimoriadne - na olympijských hrách sa po prvý raz predstavil ako trinásťročný. Od tej chvíle už nebol len "Ondrej", ale symbol, reprezentant a tvár jednej generácie.
Niet divu, že o tomto športovom velikánovi vznikla životopisná snímka. Slávnostnú predpremiéru mala už vo februári počas Zimných olympijských hier Miláno - Cortina v Slovenskom olympijskom dome, no v stredu večer bol film slávnostne uvedený aj do slovenských kín. No a to si nenechalo ujsť aj mnoho známych osobností.
Herec Lukáš Latinák sa napríklad úplne prvýkrát objavil v spoločnosti spolu so svojou o 18 rokov mladšou partnerkou Máriou Schumerovou. Ich vzťah sa prevalil v auguste minulého roka a hoci bol pre mnohých obrovským prekvapením, zdá sa, že dvojica si výborne rozumie a je zamilovaná až po uši. Tie ich hlboké pohľady hovoria za všetko, veď pozrite sami!
Pohľady prítomných pútala aj herečka Kristína Tormová. Hoci si do kina zvolila monochromatický outfit v čiernej farbe, zlovila si skutočne kratučkú sukňu, ktorá zvýraznila jej dlhé štíhle nohy. No a tmavý look známa Slovenka oživila skutočne nápaditými, priam bláznivými okuliarmi. Málokto by mal na takýto oranžovo-ružový kúsok odvahu.
Po rokoch sa v spoločnosti objavila aj najkrajšia Slovenka spred 12 rokov. Silvia Prochádzková v roku 2014 vyhrala titul Miss Universe SR. V poslednom období sa v spoločnosti príliš neukazuje, no pri premiére Šampióna urobila výnimku. A pozrite, tá žena sa rokmi vôbec nemení... Titul Miss by vyhrala aj teraz!
