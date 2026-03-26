Dráma na promo akcii k novému filmu: Vypukol požiar... Všetkých museli evakuovať!

PARÍŽ – Poriadne dramatické chvíle! Herečka Sarah Michelle Gellar a jej kolegovia z pripravovaného filmu „Ready or Not 2: Here I Come“ zažili v stredu nepríjemný šok. Počas pobytu v luxusnom hoteli totiž vypukol požiar a všetci museli okamžite utekať!
Herecké hviezdy vrátane Elijaha Wooda a Kathryn Newton boli práve v Paríži, kde propagovali svoj nový film. Ubytovaní boli v prestížnom hoteli Le Bristol Paris, keď v jeho kuchyni náhle vypukol požiar. Incident sa odohral priamo počas tlačovej akcie k filmu. Podľa dostupných informácií museli evakuovať celý hotel – von sa dostalo približne 400 hostí. Našťastie, všetko dopadlo dobre.
Vedenie hotela potvrdilo, že všetci sú v bezpečí a nikomu sa nič nestalo. Požiar sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu a úplne ho uhasiť. Hostia sa následne mohli vrátiť späť do svojich izieb. Hotel je už opäť otvorený, hoci jedna z jeho reštaurácií zostala dočasne zatvorená. Zaujímavosťou je, že samotné hviezdy o dramatickej situácii na sociálnych sieťach takmer neprehovorili. Kathryn Newton dokonca pôsobila úplne pokojne – na Instagrame zverejnila video priamo z hotela, akoby sa nič nestalo.