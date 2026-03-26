Reforma verejnej správy na obzore: Pellegriniho Hlas aj opozícia chcú prekopať fungovanie regiónov

BRATISLAVA - Opozičné i koaličné strany sa zhodujú na potrebe reformy verejnej správy. Podľa opozície by však mal byť odborný hlas samospráv nenahraditeľný a štát by sa nemal o ne zaujímať len vtedy, keď im „prehadzuje“ svoje povinnosti alebo siaha na rozpočet. Hlas ubezpečuje, že regióny sú pre neho partnermi. Vzťah samospráv a štátu treba riešiť aj podľa SNS.
„Slovensko čaká na zásadnú komunálnu reformu viac ako 20 rokov. Oceňujeme preto snahu samosprávnych združení o zvolanie konferencie a otvorenie zásadnej reformy verejnej správy,“ skonštatovala členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS).
Podľa PS je dôležité si priznať, že územie sa za súčasného stavu rozvíjať nikdy nebude. Avizuje zorganizovanie okrúhleho stola, na ktoré budú pozvané zastupiteľské organizácie samospráv. Cieľom bude vypočutie pohľadov na zmeny, ktoré združenia predstavili vo svojich pozičných dokumentoch.
Odborný hlas samospráv
Na dôležitosť odborného hlasu samospráv upozorňuje aj SaS. Pozičný dokument, ktorý predstavilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) považuje poslanec NR SR Vladimír Ledecký (SaS) po analytickej stránke ako vhodný a prehľadný úvod do problematiky samospráv na Slovensku. „Povinne by si to mal preštudovať každý, kto o reforme verejnej správy hovorí alebo bude hovoriť. Mám na mysli predovšetkým politikov. Pretože práve u nich často absentuje odborný vhľad,“ podotkol Ledecký.
Podľa vlastných slov by na jednej strane uvítal podrobnejší dokument a do maximálne možnej miery konkrétnejší v zmysle podrobnejšieho odhalenia myšlienkových línií reformy, o ktorých by sa následne mala viesť vecná a odborná diskusia. Spomína tiež malý akcent na regionálny rozvoj, najmä digitalizáciu, elektronizáciu a egovernment ako taký. Verí, že tieto oblasti budú dopracovávané a budú tvoriť jedny zo základných pilierov pripravovanej reformy.
Pozitívne však vníma časti dokumentu, ktoré sa venujú oblasti financovania samospráv. Podobne hodnotí aj návrh rozšírenia počtu podielových daní. Vyzdvihuje tiež konkrétne návrhy opatrení na ozdravenie samospráv, verejnej správy a štátu ako takého, o ktorých by sa malo diskutovať. Okrem iného spomína napríklad zrušenie existujúcej štruktúry okresných úradov a niektorých regionálnych úradov špecializovanej štátnej správy. „Očakávam následné kroky, ktoré na základe tohto pozičného dokumentu mali nadväzovať zo strany vlády, aby snaha samospráv pri tvorbe dokumentu znova nevyšla navnivoč,“ odkázal Ledecký.
Význam spoločných rokovaní
Spoločné rokovania vyzdvihuje aj Hnutie Slovensko. „Veríme, že práve spoločné rokovania môžu posunúť kooperáciu a spoluprácu medzi štátom a samosprávami výrazne vpred,“ uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Hnutie pripomenulo, že v spolupráci so ZMOS, SK8 i Úniou miest Slovenska pripravili koncepčný materiál o reforme verejnej správy, ktorý sa však nepodarilo predložiť do parlamentu. V rámci koncepcie sa však zaoberal všetkými aspektmi fungovania samosprávy, jej prepojením na štát, ako aj jej zodpovednosťou za prenesený výkon štátnej správy.
Koaličný Hlas podotkol, že predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) i štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák prisľúbili zástupcom samosprávnych združení spoločné rokovanie k návrhom. „Reforma verejnej správy je dôležitá pre každú krajinu. Každú dotknutú stranu si vypočujeme tak, ako to bežne pri prijímaní zákonov robíme. Na túto reformu verejnej správy budeme chcieť využiť aj časť nových eurofondov," poznamenal Kaliňák.
Vzťah samosprávy a štátu treba riešiť aj podľa predsedu SNS Andreja Danka. Riešiť podľa neho treba otázku počtu samospráv či „odbremenenie“ samospráv, hoci bojujú za udržanie si kompetencií napríklad v stavebných veciach. Problém vidí aj vo výške odmien starostov a primátorov, počte ľudí v zastupiteľstve či počte poddimenzovaných obcí. „Všetko treba riešiť dialógom medzi ZMOS a vládou,“ povedal Danko pre médiá.