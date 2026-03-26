Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO

PARÍŽ - Nezvyčajný príbeh z Francúzska vyvoláva údiv aj otázky. Žena tvrdí, že je zamilovaná do električky, a svoju lásku dokonca spečatila symbolickou svadbou.
Sandra Rahm (44) zo Štrasburgu žije už niekoľko rokov v netradičnom vzťahu. Podľa vlastných slov prechováva silné city k električke miestneho dopravného podniku, konkrétne k vozidlu s číslom 3013. V júni 2024 svoju náklonnosť posunula ešte ďalej, keď s dopravným prostriedkom uzavrela symbolické „manželstvo“. Jej príbeh poukazuje na málo známu formu vzťahov označovanú ako objektováfília, informuje portál 20Minuten. Ide o jav, pri ktorom si človek vytvára hlboké emocionálne či romantické puto k neživým predmetom.
Električku oslovila a požiadala o znamenie
Začiatky jej vzťahu s električkou siahajú do obdobia pandémie v roku 2020. Počas lockdownu pracovala na knihe a zároveň ju ovplyvnil film „Jumbo“, ktorý zobrazuje podobný typ vzťahu. Sama tvrdí, že už v minulosti jej bolo predpovedané, že zažije silné spojenie s nejakým objektom. Podľa jej slov sa rozhodujúci moment odohral v júli 2020, keď sa pokúsila nadviazať „kontakt“. Tvrdí, že električku oslovila a požiadala o znamenie, na čo vraj reagovalo svetlo v kabíne vodiča. Tento moment v nej vyvolal pocit pokoja a odštartoval jej intenzívny vzťah.
Dnes má svoj byt zariadený v duchu tejto náklonnosti – nachádzajú sa v ňom fotografie, predmety aj oblečenie s číslom 3013. O svojom živote otvorene hovorí aj na sociálnych sieťach, kde ju sledujú tisíce ľudí. Zaujímavosťou je, že Sandra zároveň žije aj s partnerom Thomasom. Sama tvrdí, že ide o vzťah troch „bytostí“, v ktorom má svoje miesto muž aj električka. Symbolickú svadbu jej pomohol zorganizovať vodič električky, ktorý opísal, že išlo o menšiu oslavu s fotografovaním na konečných zastávkach.
Zvedavosť a kritika
Jej príbeh však nevyvoláva len zvedavosť, ale aj kritiku. Sandra priznáva, že sa stretáva s nepochopením a posmechom. Napriek tomu trvá na tom, že silné puto k objektu automaticky neznamená psychický problém. Svoju skúsenosť sa rozhodla spracovať aj literárne, pracuje na knihe, v ktorej chce svoj netradičný vzťah priblížiť verejnosti.