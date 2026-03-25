Blíži sa koniec vojny? USA poslali Iránu 15-bodový mierový plán

WASHINGTON - Spojené štáty prostredníctvom Pakistanu odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán, napísali v utorok večer s odvolaním sa na viaceré zdroje americký denník The New York Times (NYT) a britská agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa podľa nich snaží nájsť spôsob ukončenia vojny na Blízkom východe aj pre jej ekonomické dôsledky.
Nie je však jasné, do akej miery bol plán medzi iránskymi predstaviteľmi distribuovaný ani či je Teherán ochotný prijať ho ako základ mierových rokovaní. Rovnako nie je známe, či s návrhom súhlasí Izrael, ktorý spolu so Spojenými štátmi podniká útoky na iránske ciele. Tento krok však naznačuje, že Washington zintenzívňuje snahy o ukončenie vojny. Denník NYT kópiu plánu nevidel, no zdroje oboznámené s rokovaniami uviedli, že návrh sa týka iránskeho balistického raketového programu aj jadrového programu. Plán sa podľa jedného zo zdrojov zaoberá aj námornými trasami. Irán
Izraelská stanica Channel 12 uviedla, že vo štvrtok by sa mohli uskutočniť mierové rokovania v pakistanskom Islamabade. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf pritom v utorok oznámil, že jeho krajina je pripravená usporiadať rozhovory s cieľom zastaviť vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Americký prezident Donald Trump v utorok zopakoval, že Spojené štáty v súčasnosti vedú s Iránom rokovania o vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov si Teherán „veľmi želá uzavrieť dohodu“ s Washingtonom a súhlasil, že krajina nikdy nebude mať jadrové zbrane.