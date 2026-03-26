Vyhoďte sušičku a ušetrite desiatky eur! Stačí urobiť TÚTO zmenu pri SUŠENÍ bielizne a uschne bleskovo

USA - S príchodom teplejších dní môžete výrazne znížiť náklady na domácnosť jednoduchou zmenou návykov. Sušenie bielizne na čerstvom vzduchu je nielen lacnejšie ako používanie sušičky, ale je aj efektívnejšie, ak viete, ako na to.
S teplejším počasím prichádza možnosť vyvesiť bielizeň von, píše The Sun. Prinášame vám praktické tipy, vďaka ktorým bude vaše oblečenie suché rýchlejšie a bez zbytočných nákladov.
Načasovanie je kľúčové
Kým neprídu skutočne teplé letné dni, je najlepšie vešať bielizeň dopoludnia, aby ste využili maximum dostupného tepla. Zvyčajne je to medzi 10:00 a 14:00. Treba však pripomenúť, že vietor je dôležitejší ako slnko, takže ak trochu pofukuje, vezmite štipce a pustite sa do toho.
Jedno odstreďovanie extra
Prečo na konci prania nepridať ešte jedno odstreďovanie? Vietor pomôže z oblečenia odstrániť ešte viac vody a skráti čas sušenia, ale aj pár minút žmýkania bielizne navyše v práčke sa oplatí.
Najteplejšie miesto
Niektoré veci schnú rýchlejšie ako iné. Preto tie, čo potrebujú na sušenie dlhší čas, dajte na najslnečnejšie miesta. Tmavé oblečenie schne zvyčajne rýchlejšie, rovnako ako syntetické materiály, ako sú polyester a nylon, preto ich môžete dať do tieňa. Na rotačných sušiakoch sú najlepšie miesta na vonkajšom okraji. Spodnú bielizeň a ponožky dávajte na menšie, vnútorné šnúry.
Zastraste s oblečením
Pred vyvesením potraste bielizňou, aby ste vyrovnali záhyby. Košele vešajte na vešiaky, čím znížite možnosť pokrčenia a čas žehlenia. Oplatí sa kúpiť si aj šikovné doplnky, ktoré zabránia padaniu vešiakov zo šnúry.
Ako vešať oblečenie?
Nohavice vešajte za pás, aby voda stekala z najhrubšej časti látky. Tričká a vrchné časti oblečenia pripínajte za spodný šev, aby ste predišli odtlačkom na ramenách. Vytiahnite vrecká, aby rýchlejšie vyschli, a veľké kusy vešajte vedľa menších, aby mohol lepšie prúdiť vzduch.