Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok bude INÝ, ako pôvodne predpokladali: Vydali výstrahy vo viacerých okresoch

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR - Dano Veselský, Facebook/SHMÚ)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Meteorológovia menia predpoveď. Podľa najnovších výstupov modelov na krajnom juhozápade v piatok (27. 3.) ráno lokálne len pár cm snehu, prípadne v nížinách úplne bez snehu. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Je dosť pravdepodobné, že v piatok ráno bude v Bratislave vo vyšších polohách mesta prechodne bielo. SHMÚ ale už hovorí len o pár centimetroch snehu. "Najnovší výstup modelu Aladin výrazne uberá predpokladanú výšku snehovej pokrývky na termín 27. 3. o 6 UTC. Podľa aktuálneho run-u tohto modelu bude zajtra ráno v Bratislave v najnižších polohách Záhorskej časti mesta do 5 cm snehu, vo východnej časti mesta to bude bez snehu," približuje SHMÚ s tým, že na hrebeni Malých Karpát v Bratislave kraji by podľa Aladina malo byť v piatok ráno okolo 20 cm snehu. Ešte včera pritom očakával Aladin na hrebeni Malých Karpát v tomto termíne takmer pol metra snehu a v Záhorskej časti mesta aj okolo 15 cm snehu.

Zobraziť galériu (7)
Sneh by mal byť v piatok ráno podľa aktuálneho modelu Aladina aj v Bielych Karpatoch a v Žilinskom kraji na viacerých miestach. "Model ECMWF očakáva sneh v piatok ráno v nížinách na krajnom juhozápade lokálne len na úrovni do 2 cm a model Icon neočakáva v piatok ráno sneh na juhozápade ani vo vyššej časti Malých Karpát," dodávajú meteorológovia a priznávajú, že modely majú s odhadom toho, či a kde bude na juhozápade sneh aj v najnižších polohách v posledných dňoch problém a v predpovedi je ešte aj dnes stále pomerne veľká miera neistoty.

Zobraziť galériu (7)
Zobraziť galériu (7)
Zobraziť galériu (7)
SHMÚ doplňujú, že mimo krajného juhozápadu sa vytvorenie snehovej pokrývky v polohách do 200 metrov nad morom podľa aktuálnych výstupov v piatok ráno neočakáva.

Zobraziť galériu (7)
Platia výstrahy

Viaceré okresy Slovenska ale potrápi vo štvrtok sneh, dážď či silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Väčšina z nich platí až do piatka (27. 3.) a soboty (28. 3.). 

Sneženie sa môže vyskytnúť najmä v častiach západného a severného Slovenska, v Bratislavskom kraji najmä v oblasti Malých Karpát, kde platia výstrahy predbežne od 18.00 h do piatka do 10.00 h. So snežením treba počítať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.

Zobraziť galériu (7)
Viac o téme: SneženiePredpoveďSHMÚBratislava
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Spoznávate známe tváre, keď boli deťmi? Pri niektorých vás podoba dostane
Zahraničné celebrity
Spoznávate známe tváre, keď boli deťmi? Pri niektorých vás podoba dostane
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ferenčák po zverejnení kontroverzného
Domáce
Ferenčák po zverejnení kontroverzného VIDEA obviňuje políciu aj Šutaja Eštoka! Policajná inšpekcia mu poslala odkaz
Tlačová konferencia predsedu vlády
Domáce
AKTUÁLNE Robert Fico má problém! Predsedu vlády začala údajne vyšetrovať polícia
Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok
Domáce
Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok bude INÝ, ako pôvodne predpokladali: Vydali výstrahy vo viacerých okresoch
AKTUÁLNE DRASTICKÉ zdraženie nafty!
Domáce
AKTUÁLNE DRASTICKÉ zdraženie nafty! UŽ o pár hodín prekročí magickú hranicu, oznámilo ministerstvo

Ďalšie zo Zoznamu