Útok dronom pri Bospore? Výbuch vážne poškodil turecký tanker: Na palube bolo 140-tisíc TON ropy

ISTANBUL - Turecký tanker Altura, plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, sa stal vo štvrtok ráno v Čiernom mori terčom útoku pravdepodobne bezposádkového hladinového plavidla. Informuje o tom agentúra AFP.
V dôsledku výbuchu bol poškodený mostík a do strojovne sa dostala voda. Kapitán požiadal o pomoc tureckú pobrežnú stráž, ktorá vyslala svoje člny a záchranné plavidlo. „Domnievame sa, že cieľom útoku bola strojovňa. Myslíme si, že útok nebol vykonaný dronom, ale bezposádkovým hladinovým plavidlom,“ povedal turecký minister dopravy a infraštruktúry Abdulkadir Uraloglu. Minister nešpecifikoval, či k útoku došlo v tureckých vodách, no turecké médiá informovali, že incident sa stal 24 kilometrov od Bosporského prielivu.
Podľa webu Marinetraffic tanker prevážajúci 140.000 ton ropy smeroval z ruského prístavného mesta Novorossijsk do Istanbulu. Na palube tankera vlastneného tureckou firmou Bešiktaš bolo 27 tureckých štátnych príslušníkov, nikto z nich neutrpel zranenia.
V decembri 2025 došlo v Čiernom mori k sérii incidentov súvisiacich s rusko-ukrajinským konfliktom, ktoré vyvolali napätie medzi Tureckom, Ruskom a Ukrajinou. Tieto udalosti zahŕňali útoky na civilné lode aj narušenie tureckého vzdušného priestoru. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii varoval, že Čierne more sa nesmie stať „oblasťou konfrontácie“ a vyzval Ruko a Ukrajinu na ochranu civilnej plavby a energetickej infraštruktúry.