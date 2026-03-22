3. kolo Let's Dance: Krásne vyznania, potoky sĺz, Pocisková prvýkrát ukázala deti a... Títo vypadli!

BRATISLAVA - Počas nedeľného večera odštartovalo v poradí už tretie kolo tanečnej šou Let's Dance. To je venované najbližším ľuďom v životoch celebritných tanečníkov. Rozhodne sa však aj o tom, kto obľúbený projekt opustí ako druhý. Pozrite sa s nami, ako tento veľkolepý večer prebiehal!

Dnes nás čaká špeciálne kolo tanečnej šou Let´s Dance. Je totiž venované najbližším. Celebritní tanečníci v dokrútkach predstavia svoje rodiny, ktoré ich či už doma alebo z hľadiska podporujú každé kolo. Do poroty sa po minulotýždňovej pauze vrátila Laura Arcolinová, ktorú minulý týždeň v kresle porotcu nahradila Ivana Gáborík. A v hľadisku sa okrem iných známych tvárí objavil aj bývalý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster. 

Hneď v úvod sa o rozruch postarala tanečná skupina KRS Movement, ktorá odpálila sexi číslo. Na parkete sa objavilo dokopy až 21 tanečníkov, pričom niektorí z nich pricestovali zo zahraničia. Za celým vystúpením stál známy choreograf Miňo Kereš, ktorý do openingu zapojil všetkých tanečníkov zo skupiny a nechýbali medzi nimi ani profesionáli vystupujúci na prestížnych miestach, napríklad na Ibize. 

Ako prvý sa na tanečná parket postavili Jakub Jablonský a Anna Riebauerová s Viedenským valčíkom. Tento tanec Jakub venoval partnerke Petre Dubayovej. A v dokrútke došlo aj ku krásnym vyznaniam. „Ja si neviem predstaviť byť matkou bez takéhoto otca. Jakub je pre mňa láska. A je to asi stelesnenie všetkého toho... Všetko čo je náročné a čo je krásne - to ide ruka v ruke. To je láska,“ zahlásila dojatá Petra a na záver si zaľúbenci verejne vyznali lásku: „Ľúbim ťa.“

A po odtancovaní sa Jakub postaral o veľké prekvapenie. Najprv venoval veľkú kyticu partnerke Petre: „Obrovské standing ovation pre Petru, lebo ešte pred hodinou uspávala naše dieťa a teraz tu stojí,“ zahlásil a potom dal veľkú kyticu aj tanečnej partnerke Anne. Tá totiž v tento večer oslavuje narodeniny. „Jakub, tancoval si super. Ale keď príde tá pravá žena, odrazu to vyzerá inak,“ zahlásila dojatá Tatiana Drexler a vyzdvihla ich dvíhačku. Dvojica si vytancovala 30 bodov.

Ako druhá sa na parkete objavila Nela Pocisková a Filip Kucman. Herečka zatancovala Ča-ču a venovala ju deťom a partnerovi Filipovi. V dokrútke úplne prvýkrát verejne ukázala svoje deti. Syn Hektor akoby z oka vypadol svojmu otcovi a malá Lianka? Tá je celá Nela. Na parket sa spolu s mamou postavili aj oni a ča-ču zatancovali na Nelinu novú pieseň, ktorú má so speváčkou Tinou. „Nádherný kostým, ďalšia bohyňa v súbore,“ zahlásil Ďurovčík, keď zbadal sexi Nelu. Dvojica si vytancovala 28 bodov. 

Čaká nás ďalšie zdražovanie: Hore pôjde ropa, a aj palivá na Slovensku! Od kedy, pre koho a kde?
TEST OSOBNOSTI Aký detektív v tebe drieme – Sherlock, Monk či niekto iný?
Lajčák prelomil mlčanie: Epstein mi na rokinnej dovolenke ponúkal servis! O čo išlo?
Meteorológovia hlásia: Február 2026 priniesol na Slovensku nadpriemerné množstvo vody a zrážok
PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky
OBROVSKÉ škody zbrojovky po požiare v Pardubiciach: Firma prvýkrát prehovorila o stámiliónoch korún
Bomby a granáty mohli vybuchnuť priamo pred ňou: Žena (28) pri upratovaní špajze objavila tajný arzenál!
Obliehanie Sarajeva: Boháči z Talianska mali platiť agentúram za možnosť strieľať na civilistov
3. kolo Let's Dance: Krásne vyznania, potoky sĺz, Pocisková prvýkrát ukázala deti a... Títo vypadli!
Nočná mora hviezdnej herečky: Priznala ťažkú chorobu uprostred najhoršej rodinnej tragédie!
Aquaman Henrik v šou Mama, ožeň ma: Uff... Za tieto slová ho ženy zožerú!
Slovenská speváčka v slzách: Mal to byť najkrajší deň ich života... Prišla obrovská rana!
Robíte TO pred spaním? Podľa odborníka je to ten NAJHORŠÍ čas, vaše telo chce vtedy niečo úplne iné!
Toto sa deje s telom pri pravidelnej konzumácii sardiniek
Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo!
NAJŤAŽŠIA otázka pri lúčení s miláčikom: Veterinár prezradil, že majitelia nakoniec vždy zvolia TOTO miesto!
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)

VIDEO Weiss po triumfe Slovana velebil hrdinu Šporara: Do čoho kopne, to je gól
Atlético vedenie v derby s Realom neudržalo: Hancko po veľkej bitke o Madrid smúti
VIDEO Zranený Škriniar sa hlásil ako prvý: Duda si na zraze vyslúžil uznanie od Calzonu
VIDEO Zapletalová bojovala so svetovou rekordérou: Slovenky vo finále útočili na stupeň víťazov
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák" na mená aj Small Talk
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Ak platíš na internete kartou, tieto dve funkcie si v Chrome hneď zapni. Ich vypnutie môže hackerom uľahčiť cestu k tvojim údajom
5 zlozvykov, ktoré často robíme a kvôli ktorým nám batéria smartfónu degraduje rýchlejšie
Ako sa človek dostal takmer všade na planéte a prežil aj v extrémoch? Vedci hovoria, že gény v tom nehrali hlavnú rolu
Vedci vytvorili „ideálne sklo". Môže byť extrémne pevné, hoci jeho štruktúra odporuje logike
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba

Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky
Čaká nás ďalšie zdražovanie: Hore pôjde ropa, a aj palivá
Bomby a granáty mohli vybuchnuť priamo pred ňou: Žena (28) pri upratovaní špajze objavila tajný arzenál!
Obliehanie Sarajeva: Boháči z Talianska mali platiť agentúram za možnosť strieľať na civilistov

