Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?

LONDÝN - Rastúce geopolitické napätie a obavy z globálneho konfliktu vedú vlády k varovaniam pre obyvateľov. Odborníci a aj európske inštitúcie odporúčajú pripraviť sa na výpadky energií a ďalšie krízové situácie. Základom má byť kľukové rádio a zásoby na minimálne tri dni.
Britská vláda prezradila, čo by mali mať občania doma pripravené v prípade núdzovej situácie. Keir Starmer na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári povedal, že vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu zo strany Ruska musí byť Európa „pripravená bojovať, ak to bude potrebné“. Doplnil, že po uzavretí mierovej dohody na Ukrajine „musíme na túto hrozbu reagovať naplno“. Po tom, čo USA a Izrael podnikli koordinované útoky na iránske jadrové zariadenia, Richard Shirreff, bývalý zástupca vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, povedal, že „budúci historici“ sa budú na vojnu s Iránom „pozerať späť ako na posledný katalyzátor tretej svetovej vojny“.
V tejto súvislosti britská vláda zverejnila odporúčania, ako sa vyrovnať s mimoriadnymi situáciami, napríklad výpadkami elektriny, ktoré by mohli nastať v prípade tretej svetovej vojny. Jedným z kľúčových odporúčaní je kľukové rádio. „Počas výpadku elektriny môžu byť dôležité informácie vysielané prostredníctvom rádia,“ uvádza vláda. Tieto rádiá dokážu vyrábať elektrinu manuálne otáčaním kľuky, ktorá roztočí malý generátor vo vnútri rádia, informuje portál LadBible. Ten napája prijímač a reproduktor, prípadne môže nabíjať vnútornú batériu. Rádio následne dokáže prijímať vysielanie bez pripojenia k elektrickej sieti alebo bez jednorazových batérií.
Čo musí mať každá domácnosť?
Odporúčanie prichádza po tom, čo Európska únia vyzvala domácnosti, aby si pripravili svoje „72-hodinové balíčky prežitia“ vzhľadom na rôzne výzvy, ktoré nemožno ignorovať. 450 miliónom ľudí v EÚ odporučili zabezpečiť si všetky potrebné veci pre prípad, že „dôjde ku katastrofe“. Prezidentka Ursula von der Leyen uviedla, že „naši občania, naše členské štáty a naše podniky potrebujú správne nástroje na to, aby vedeli predchádzať krízam a rýchlo reagovať, keď dôjde ku katastrofe“. Oficiálna webová stránka mesta Calgary v Kanade zverejnila zoznam vecí, ktoré by mal obsahovať 72-hodinový balíček.
Patria sem:
- balená voda
- potraviny
- manuálny otvárač na konzervy
- lieky
- lekárnička
- rukavice
- gáza
- rôzne druhy obväzov
- antiseptikum
- nožnice
- pinzeta
- ihla a niť
- instantné studené obklady
- záchranná (termálna) fólia
- externá batéria alebo kľuková nabíjačka na telefón
- hotovosť v menších bankovkách a minciach
- dôležité dokumenty
- zábava bez potreby elektriny (spoločenské hry, karty alebo knihy)
- potreby pre bábätko a domáce zviera
- teplé oblečenie, deky a spacáky
- hygienické potreby (dezinfekcia na ruky, rúška, vlhčené obrúsky)
- píšťalka
- prachová maska
- lepiaca páska