AKTUÁLNE Robert Fico má problém! Predsedu vlády začala údajne vyšetrovať polícia

BRATISLAVA - Premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) začala vyšetrovať polícia. Tvrdí to predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling, ktorý pred mesiacom podal na predsedu vlády trestné oznámenie za vlastizradu a ďalšie trestné činy.
"Fica začala vyšetrovať polícia. Pred mesiacom som podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu a ďalšie trestné činy. K tomuto trestnému oznámeniu sa okrem mojich kolegov zo SaS pridalo viac ako 13 000 ľudí, išlo tak o najväčšie trestné oznámenie v histórii," napísal Gröhling na sociálnej sieti.
Doplnil, že trestné oznámenie išlo z generálnej na krajskú prokuratúru a teraz na políciu. "Som presvedčený, že Robert Fico je podozrivý zo závážnych trestných činov, preto oceňujem, že tak prokuratúra ako aj polícia v tejto veci konajú a nezamietli ju pod koberec," dodal.
Pedstavitelia SaS podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi Roberta Fica ešte koncom februára. Premiér sa podľa nich svojimi výrokmi a krokmi smerujúcimi k zastaveniu dodávok tzv. havarijnej elektriny na Ukrajinu mohol dopustiť viacerých trestných činov.