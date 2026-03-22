TRAGÉDIA na rutinnom vyšetrení: Otec (†49) zomrel po podaní kontrastnej látky, vdova opisuje čistý chaos!

VROCLAV - Malo to byť úplne bežné vyšetrenie, na ktoré šiel s úsmevom a v sprievode svojej manželky. Nikto netušil, že 49-ročný muž sa z ambulanice už živý nevráti. Po troch rokoch od tragédie sa pred súdom v poľskej Svidnici začal proces, ktorý má odhaliť pravdu o tom, či za smrť otca rodiny môže neprofesionalita lekárov.
Tragický incident sa odohral v roku 2023 v jednej zo súkromných diagnostických kliník v meste Vroclav. Muž mal absolvovať vyšetrenie s podaním kontrastnej látky. Krátko po jej aplikácii sa však dostavil prudký anafylaktický šok. To, čo nasledovalo potom, opisuje jeho manželka ako hodinu čistého zúfalstva a chaosu.
„Naše životy sa zrútili v priebehu jednej hodiny. Išla som s ním na rutinné vyšetrenie, ktoré malo trvať pár desiatok minút. Namiesto toho som sa musela pozerať, ako sa záchranári bezúspešne pokúšajú vrátiť ho k životu,“ povedala zdrvená vdova. Cituje ju portál Fakt.pl.
Podľa jej slov personál kliniky absolútne nezvládol krízovú situáciu. Tvrdí, že pracovníci pôsobili chaoticky a nemali dostatočné vedomosti ani stanovené postupy, ako pri takomto šoku reagovať. Jej slová majú potvrdzovať aj záznamy z priemyselných kamier, ktoré zaistila prokuratúra.
Zdrvujúci verdikt ombudsmana
Na stranu rodiny sa postavil aj poľský ombudsman pre práva pacientov. Ten po analýze dokumentácie poukázal na viaceré vážne pochybenia - pacient síce podpísal súhlas s vyšetrením, no nebol plne informovaný o možných smrteľných komplikáciách spojených s kontrastnou látkou. Jeho analýza tiež ukázala, že mužovi neboli podané všetky potrebné lieky, ktoré sú pri anafylaktickom šoku kľúčové pre prežitie.
V štvrtok sa začalo prvé pojednávanie civilného sporu. Rodina žiada odškodné a rentu pre deti, ktoré prišli o otca. To však nie je jediný problém kliniky – prípadom sa zaoberá aj prokuratúra v trestnom konaní.
Kľúčovými budú posudky ďalších znalcov, ktorí musia definitívne potvrdiť, či išlo o lekárske pochybenie a či bolo v silách personálu pacienta zachrániť. Zatiaľ nebolo vznesené konkrétne obvinenie voči žiadnej osobe, no proces pozorne sleduje celá poľská verejnosť.