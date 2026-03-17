UNICEF varuje pred katastrofou: Z mesta Akobo ušlo 100-tisíc ľudí! Deti trpia hladom a podvýživou

DŽUBA - V dôsledku nariadenia juhosudánskej armády na evakuáciu opozíciou ovládaného mesta Akobo zo 6. marca ušlo do susednej Etiópie odhadom 100.000 ľudí, ďalší sa presťahovali do bezpečnejších oblastí v štátoch Džúnkalí (Jonglei) a Horný Níl. Vo vyhlásení zverejnenom v utorok to uviedol Detský fond OSN (UNICEF). Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa tejto agentúry OSN v štáte Džúnkalí dochádza k násilnostiam, ktoré majú negatívne následky pre deti. Miera podvýživy medzi vysídlenými deťmi je „znepokojivo vysoká“. Nemocnica v Akobe, ktorá sa stala bezpečným útočiskom pre chorých a zranených, bola vyrabovaná a teraz je zatvorená. V tomto roku bolo v štáte Džúnkalí doteraz zničených, vyrabovaných alebo zatvorených 28 zdravotníckych zariadení, a to v čase, keď sa v oblasti vyskytla cholera.
Mesto Akobo ležiace na východe štátu Džúnkalí je najnovším miestom, kde vzplanuli boje medzi vládou a opozíciou. Armáda tvrdí, že nad mestom prevzala kontrolu, oficiálne to však nebolo potvrdené. O situácii v Akobe sa objavili protichodné správy, ktoré nie je možné overiť. Bezpečnostný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že armáda obsadila kasárne v Akobe a zničila budovy v ich okolí, aby vytvorila nárazníkovú zónu.
Vojna v Južnom Sudáne, ktorá vypukla krátko po získaní nezávislosti od Sudánu v roku 2011, je výsledkom hlbokých politických rozporov, etnického napätia a boja o kontrolu nad prírodnými zdrojmi. Jej hlavným spúšťačom bol spor medzi prezidentom Salvom Kiirom a vtedajším viceprezidentom Riekom Macharom. Kiir v roku 2013 obvinil Machara z pokusu o štátny prevrat, čo viedlo k prepuknutiu násilia. Dohoda o rozdelení moci Kiirom a Macharom doshanutá v roku 2018 sa od vlaňajška začala rozpadať a jedna z najchudobnejších krajín na svete sa ocitla na pokraji plnohodnotnej občianskej vojny.