UNICEF varuje pred katastrofou: Z mesta Akobo ušlo 100-tisíc ľudí! Deti trpia hladom a podvýživou

DŽUBA - V dôsledku nariadenia juhosudánskej armády na evakuáciu opozíciou ovládaného mesta Akobo zo 6. marca ušlo do susednej Etiópie odhadom 100.000 ľudí, ďalší sa presťahovali do bezpečnejších oblastí v štátoch Džúnkalí (Jonglei) a Horný Níl. Vo vyhlásení zverejnenom v utorok to uviedol Detský fond OSN (UNICEF). Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa tejto agentúry OSN v štáte Džúnkalí dochádza k násilnostiam, ktoré majú negatívne následky pre deti. Miera podvýživy medzi vysídlenými deťmi je „znepokojivo vysoká“. Nemocnica v Akobe, ktorá sa stala bezpečným útočiskom pre chorých a zranených, bola vyrabovaná a teraz je zatvorená. V tomto roku bolo v štáte Džúnkalí doteraz zničených, vyrabovaných alebo zatvorených 28 zdravotníckych zariadení, a to v čase, keď sa v oblasti vyskytla cholera.

Mesto Akobo ležiace na východe štátu Džúnkalí je najnovším miestom, kde vzplanuli boje medzi vládou a opozíciou. Armáda tvrdí, že nad mestom prevzala kontrolu, oficiálne to však nebolo potvrdené. O situácii v Akobe sa objavili protichodné správy, ktoré nie je možné overiť. Bezpečnostný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že armáda obsadila kasárne v Akobe a zničila budovy v ich okolí, aby vytvorila nárazníkovú zónu.

Vojna v Južnom Sudáne, ktorá vypukla krátko po získaní nezávislosti od Sudánu v roku 2011, je výsledkom hlbokých politických rozporov, etnického napätia a boja o kontrolu nad prírodnými zdrojmi. Jej hlavným spúšťačom bol spor medzi prezidentom Salvom Kiirom a vtedajším viceprezidentom Riekom Macharom. Kiir v roku 2013 obvinil Machara z pokusu o štátny prevrat, čo viedlo k prepuknutiu násilia. Dohoda o rozdelení moci Kiirom a Macharom doshanutá v roku 2018 sa od vlaňajška začala rozpadať a jedna z najchudobnejších krajín na svete sa ocitla na pokraji plnohodnotnej občianskej vojny.

Poslanci 77 hlasmi zrušili zákon o zriadení úradu, ktorý mal nahradiť ÚOO
Poslanci 77 hlasmi zrušili zákon o zriadení úradu, ktorý mal nahradiť ÚOO
Vicepremiér Taraba v Taliansku, Slovensko bude súčasťou strategického projektu v prístave Terst
Vicepremiér Taraba v Taliansku, Slovensko bude súčasťou strategického projektu v prístave Terst
Odvolávanie Gašpara sa nekonalo, post zneužíva vo svoj prospech, tvrdí opozícia
Odvolávanie Gašpara sa nekonalo, post zneužíva vo svoj prospech, tvrdí opozícia
UNICEF varuje pred katastrofou:
UNICEF varuje pred katastrofou: Z mesta Akobo ušlo 100-tisíc ľudí! Deti trpia hladom a podvýživou
Zahraničné
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Manchester City – Real Madrid CF: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Manchester City – Real Madrid CF: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Chelsea FC – Paríž Saint-Germain: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Chelsea FC – Paríž Saint-Germain: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Nestačilo ani dvojgólové vedenie: Východniarske pohárové derby ponúklo fantastické divadlo
Nestačilo ani dvojgólové vedenie: Východniarske pohárové derby ponúklo fantastické divadlo
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila“. Rakovina začala miznúť po celom tele
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila“. Rakovina začala miznúť po celom tele
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
