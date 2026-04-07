Bol odsúdený na doživotie! Jeden z útočníkov na Crocus City Hall spáchal samovraždu

MOSKVA - Jedného z odsúdených útočníkov v kultúrno-zábavnom komplexe Crocus City Hall na predmestí Moskvy z roku 2024 našli v pondelok mŕtveho vo svojej väzenskej cele. Išlo zrejme o samovraždu, píše správa agentúry TASS a denník The Moscow Times.
„Dňa 6. apríla bol vo väzenskej cele... nájdený bez známok života väzeň odsúdený na doživotie po tom, čo si vzal svoj život. Na miesto sa okamžite dostavil zdravotník a pokúsil sa ho oživiť, avšak jeho snaha bola neúspešná,“ uviedli úrady. Moskovský súd v marci odsúdil štyroch tadžických občanov na doživotie za útok v komplexe Crocus City Hall na predmestí Moskvy z roku 2024, pri ktorom zahynulo približne 150 ľudí a vyše 500 ďalších utrpelo zranenia. Rovnaký trest dostalo aj ich 11 komplicov. Išlo o najkrvavejší útok v Rusku za uplynulých 20 rokov.
Ozbrojenci 22. marca 2024 vtrhli do komplexu v Krasnogorsku na východnom predmestí Moskvy krátko pred začiatkom koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik. Spustili paľbu a následne založili požiar, ktorý spôsobil masívne škody. Takmer polovica obetí zahynula v dôsledku nadýchania sa dymu a oxidu uhoľnatého a nie na následky strelných zranení. K zodpovednosti sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát Chorásán (IS-K), ktorá pôsobí predovšetkým v Afganistane. Kremeľ napriek tomu obvinil z útoku Ukrajinu, s ktorou vedie už viac než štyri roky vojnu. Kyjev obvinenia označil za nepodložené a absurdné.