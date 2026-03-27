KYJEV – Z Ruska sa najmä kvôli propagandistom Kremľa šíria mnohokrát nepravdivé informácie. Experti však poukazujú na to, že v dnešných dňoch šíri klamlivé informácie aj vysoko postavená osoba ruskej armády. Výpočty ruských analytikov pri údajnom obsadenom území prirovnali dokonca k materskej škole.
Podľa oficiálnych vyjadrení ruskej armády, má mať Moskva pod kontrolou 60 percent územia Konstantinovky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, pričom v okolitých oblastiach postupuje ďalej. Tieto slová vyhlásil ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov.
Okrem toho dodal, že ruské vojsko spustilo ofenzívu v predmestí, v obci Iljinivka na juhozápade. Náčelník to vyhlásil dňa 16. marca počas oficiálnej návštevy veliteľského stanovištia.
Mapa zobrazuje niečo iné
Ako sa však ukázalo, podľa mapy DeepState, ktorá monituruje aktuálny vývoj diania na Ukrajine, je jasne viditeľné, že spomínané mesto je pod plnou kontrolou domácej ukrajinskej armády. Okolité časti Kostantinovky južným smerom sú znázornené v šedej zóne.
Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) je pod kontrolou Ukrajiny takmer celé mesto. Prítomnosť ruskej armády bola zaznamenaná len na východe a juhu. "Toto je už ako v materskej škole," uviedol analytik z Ukrajiny Oleksij Hetman o tom, ako ruská armáda informuje o svojich aktivitách. Gerasimov podľa neho naďalej len zveličuje ruské zisky na bojisku, aby vytvoril falošný dojem, že frontová línia na celej Ukrajine je na pokraji kolapsu.
Dobytie Kupjanskuako ďalšia nepravda
Rusi už v minulosti informovali o územných ziskoch, ktoré neboli v dobe vyhlásenia pod ich kontrolou. Rádio Slobodná Európa píše, že dôkazy neposkytuje ani samotná Moskva. Najnovším príkladom je Kupjansk v charkovskej oblasti, ktorého dobytie oznámili Rusi dňa 20. novembra. V oblasti sa ale naďalej objavujú ukrajinské sily, ktoré tu podľa analytikov uskutočnili prvú úspešnú vojenskú operáciu po niekoľkých rokoch.
Náčelník mechanizovanej brigády Rostislav Jaščišin na druhej starne tvrdí, že Gerasimov nemusel byť úplne a dopodrobna informovaný o aktuálnej situácii na fronte. "Môžeme predpokladať, že nevedel, čo sa na fronte skutočne deje, pretože dostáva skreslené informácie," vysvetlil s tým, že pokiaľ jednotka ruskej armády nedosiahne na fronte vopred stanovený cieľ, veliacim padajú hlavy.