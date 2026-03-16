MOSKVA - Nerovnosť príjmov v Rusku dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2013, vyplýva z analýzy údajov federálneho štatistického úradu, ktorú spravila nezávislá výskumná skupina Jesli byť točnym (Ak mám byť presný). Štátny úrad Rosstat ukazovateľ nerovnosti príjmov (Giniho index) pôvodne zverejnil vo svojej sociálnej a ekonomickej správe z januára 2026 a neskôr ho odstránil, uviedli výskumníci. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
Skupina uviedla, že dokázala zrekonštruovať ukazovateľ pomocou iných verejne dostupných údajov o rozdelení príjmov. Giniho index sa v ekonómii a sociológii používa na určenie nerovnosti rozdelenia príjmov alebo majetku v spoločnosti. Udáva sa v hodnote od 0 do 1, kde 0 je úplná rovnosť (všetci majú rovnaký príjem) a 1 úplná nerovnosť (všetky príjmy má jediný človek a ostatní nemajú nič). V európskych krajinách sa pohybuje od 0,217 na Slovensku až po 0,384 v Bulharsku.
Podľa analýzy vzrástla ekonomická nerovnosť v Rusku podľa z 0,410 v roku 2024 na 0,419 v roku 2025, čo je najvyššia úroveň od roku 2012. Nerovnosť príjmov v Rusku rastie už štyri roky po sebe a teraz sa znovu blíži k rekordným maximám 0,421 – 0,422 v rokoch 2007 až 2010, uviedla skupina Jesli byť točnym.
Bohatí bohatli
V júni 2025 Putin uznal problém ekonomickej nerovnosti v Rusku, ale tvrdil, že úrady ho „dôsledne riešia“. Cieľom je znížiť Giniho index v Rusku na 0,37 do roku 2030 a na 0,33 do roku 2036 – posledného roku, v ktorom by mohol zostať pri moci. Najbohatší Rusi v posledných rokoch bohatli vďaka rýchlemu rastu miezd v nedostatkových odvetviach aj rekordným úrokom na sporiacich účtoch. Na prehlbujúcu sa priepasť v bohatstve poukazujú aj ďalšie údaje v správe Rosstatu.
Podiel príjmov najbohatších 20 percent Rusov sa za posledný rok zvýšil zo 46,9 na 47,6 percenta. Priemerný príjem najbohatších desiatich percent Rusov je dnes 15,8-krát vyšší ako príjem najchudobnejších desiatich percent ľudí. Časopis Forbes v minulom týždni zaradil do svojho každoročného rebríčka svetových miliardárov už štvrtý rok po sebe rekordných 155 Rusov. Ich kombinovaný čistý majetok odhadol na 695,5 miliardy dolárov.