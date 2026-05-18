Veľké vyúčtovanie za bývanie je TU! Slováci sa po chladnom roku nemusia báť obrovských nedoplatkov

BRATISLAVA - Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. V pondelok to uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý potvrdil, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o osem až deväť percent. Aj napriek tomu ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované.
„Rok 2025 bol oproti dvom predchádzajúcim rokom chladnejší, teda sa aj o čosi viac kúrilo,“ uviedol predseda SZVT Stanislav Janiš. Podľa zväzu boli v roku 2025 na Slovensku splnené podmienky na vykurovanie v priemere počas 242 dní, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 220 dní. Dlhšiu vykurovaciu sezónu ovplyvnila najmä chladnejšia jar, keď sa v niektorých regiónoch prestalo kúriť až začiatkom júna.
Napriek vyššej spotrebe by sa však náklady domácností nemali zvýšiť priamo úmerne. Cena tepla je totiž nastavená dvojzložkovo a zároveň boli ceny pre domácnosti aj v roku 2025 regulované. „Ak mali domácnosti správne nastavené zálohy na dlhodobejší priemer spotreby tepla a neprekurovali, nemali by sa pri vyúčtovaní dodávky tepla za rok 2025 stretnúť s výraznými nedoplatkami,“ skonštatoval Janiš. Zväz zároveň upozornil, že tohtoročného vyúčtovania sa ešte netýka zvýšenie cien energií v dôsledku ukončenia plošnej energopomoci, keďže vyúčtovanie sa vzťahuje na predchádzajúci kalendárny rok.
Podľa zväzu k stabilizácii cien prispieva aj zvyšovanie efektívnosti systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). „Systémy CZT zabezpečujú efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody,“ doplnil Janiš. Správcovia bytových domov musia doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie do 31. mája. Súčasťou vyúčtovania sú aj údaje o platbách za vykurovanie a ohrev teplej vody za rok 2025.