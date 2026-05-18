Nela Pocisková o jej vypadnutí v Let's Dance: Chcela byť ONA kráľovnou parketu? Takáto je pravda!

BRATISLAVA - Slzy, hnev aj veľké zmierenie! Nela Pocisková patrila k hviezdam tohtoročného Let's Dance, no jej cesta v súťaži skončila tesne pred bránami finále. Hoci sa na slávnostnom večere objavila s úsmevom na tvári, otvorene priznala, že prehltnúť koniec nebolo vôbec jednoduché.
Nela Pocisková je známa tým, že do všetkého ide naplno. Keď však v tanečnej šou Let´s Dance skončila, neskrývala, že ju to zasiahlo viac, než by si možno priala. „Samozrejme, nebudem sa tváriť, že som sa potešila. Viem, že je to šou, ale napriek tomu nás to všetkých tak vtiahne, že zrazu príde naše súťaženie a vnútorný perfekcionizmus. Každý sa snažil a chcel sa dostať čo najďalej,“ priznala herečka bez okolkov.
Emócie po vypadnutí boli podľa jej slov trochu búrlivé. „Boli aj slzičky, aj nejaký vnútorný hnev sama na seba, ale s odstupom času to vnímam ako úžasný zážitok, ktorý sa už nebude opakovať. Všetko je tak, ako má byť,“ dodala zmierlivo herečka, ktorá sa na finále prišla pozrieť už len ako diváčka, no opäť potvrdila povesť jednej z najkrajších žien nášho šoubiznisu.
Aj v otázke víťaza mala Nela jasno. Jej priazeň patrí žene, ktorá si získala celé Slovensko. „Ja milujem Zuzku Porubjakovú po všetkých stránkach. Je to úžasný človek, ktorý je pre dnešnú dobu až abnormálne normálny, čo je na nej veľmi sympatické,“ vyznala sa Nela na adresu čerstvej víťazky... Populárnu herečku a speváčku čoskoro čaká životná etapa, ktorá je pre mnohých nočnou morou – veľké sťahovanie! A hoci si herečka súkromie stráži, v rozhovore predsa len niečo prezradila!
