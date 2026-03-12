Macron privíta v Paríži Zelenského: Hovoriť budú o zvyšovaní tlaku na Rusko a ďalšej podpore Ukrajiny

PARÍŽ - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok v Paríži rokovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o možnostiach zvyšovania nátlaku na Rusko, oznámil vo štvrtok Elyzejský palác. Informuje o tom správa agentúry AFP.
V najbližších dňoch sa podľa očakávania uskutoční aj návšteva Zelenského v Španielsku, ktorý sa bude snažiť posilniť podporu Kyjeva v Európe pred plánovaným budúcotýždňovým novým kolom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom.
Francúzska prezidentská kancelária uviedla, že rokovania medzi Macronom a Zelenským sa sústredia na zvýšenie sankčného tlaku na Rusko, a to zameraním sa na jeho „tieňovú flotilu“ tankerov používaných na prepravu ropy a iných produktov, čo je v rozpore so sankciami uvalenými na Moskvu od jej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Trump avizuje zrušenie niektorých sankcií
Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že niektoré sankcie týkajúce sa ropy sa zrušia v rámci snahy o udržanie nízkych cien ropy na medzinárodných trhoch. Nespresnil však, či sa to bude týkať aj Ruska, hoci v pondelok hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomína AFP.
Zelenskyj a Macron budú tiež diskutovať o diplomatickom úsilí s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine, dodal Elyzejský palác. Konanie nového kola trojstranných rozhovorov medzi USA, Ruskom a Ukrajinou navrhli na budúci týždeň Spojené štátu - podľa Zelenského by sa mohli uskutočniť vo Švajčiarsku alebo v Turecku.