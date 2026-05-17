Zaplatil si biznis triedu, namiesto luxusu prišiel chaos! Lietadlo zdržali opití pasažieri

LONDÝN - Malo ísť o pohodlný let v luxusnej biznis triede. Namiesto toho prišlo meškanie, hádky a zásah posádky. Cestujúci ostali v šoku po tom, čo problémy na palube spôsobili opití pasažieri.
Cestovanie lietadlom sa malo niesť v znamení komfortu a oddychu. Pre jedného pasažiera britských aerolínií sa však let zmenil na nepríjemný zážitok, na ktorý len tak nezabudne.
Muž si priplatil za biznis triedu spoločnosti British Airways v nádeji, že si užije pokojný a pohodlný let. Namiesto luxusného servisu však podľa jeho slov prišiel chaos spôsobený skupinou opitých cestujúcich, píše The Sun.
Situácia sa mala vyhrotiť ešte pred odletom. Hluční pasažieri údajne obťažovali ostatných cestujúcich a posádka musela riešiť nepríjemnú atmosféru priamo na palube. Výsledkom bolo meškanie letu a frustrácia ľudí, ktorí za drahšie letenky očakávali úplne iný zážitok.
Podľa svedkov boli niektorí cestujúci natoľko opití, že mali problém správať sa slušne. Posádka sa ich snažila upokojiť, no napätie na palube postupne rástlo.
Prípad otvoril diskusiu o alkohole na letiskách a v lietadlách. Mnohí ľudia totiž začínajú dovolenku už v odletovej hale, kde si dávajú alkohol ešte pred nástupom do lietadla. Kombinácia stresu, osláv a pocitu „začiatku dovolenky“ často vedie k problémovému správaniu.
Letecké spoločnosti pritom v posledných rokoch riešia podobné incidenty čoraz častejšie. Agresívni alebo opití pasažieri spôsobujú meškania, konflikty a v niektorých prípadoch dokonca núdzové pristátia.
Experti upozorňujú, že alkohol vo vzduchu pôsobí intenzívnejšie než na zemi. Tlak v kabíne a nižšia vlhkosť môžu spôsobiť rýchlejšie opitie či horšie zvládanie emócií.
Cestujúci, ktorý si za biznis triedu výrazne priplatil, priznal veľké sklamanie. Luxusný let sa podľa neho zmenil na stresujúci zážitok a namiesto pokoja zažil nepríjemnú atmosféru ešte pred štartom.
Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia. Niektorí ľudia tvrdia, že letiskové bary by mali obmedziť podávanie alkoholu pred letmi. Iní si myslia, že zodpovednosť nesú samotní pasažieri.
Letecké spoločnosti medzitým sprísňujú pravidlá a posádky sú školené na riešenie konfliktov priamo počas letu. Problém agresívnych pasažierov totiž podľa odborníkov narastá po celom svete.
Zdá sa, že ani drahá letenka do biznis triedy dnes nemusí zaručiť pokojný let. A niekedy stačí pár opitých cestujúcich, aby sa cesta zmenila na nočnú moru.