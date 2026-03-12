Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

PRERUŠENIE dodávok ropy a OBAVY o bezpečnosť rodiny! Orbán obviňuje Ukrajinu, že chce ovplyvniť maďarské voľby

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz) Zobraziť galériu (2)
ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz) (Zdroj: SITA/AP/Roman Koksarov, SITA/AP Photo/Denes Erdos)
BUDAPEŠŤ – Maďarsko čakajú už onedlho parlamentné voľby. Celá krajina čaká súboj najmä medzi súčasnou vládnou stranou Fidesz a najsilnejším opozičným hnutím Tisza. Podľa slov súčasnej vlády sa do boja neoficiálne zapojí aj Ukrajina a to na strane opozície. Premiér Viktor Orbán už verejne vyhlásil, že sa obáva o vlastný život.

Maďarská vláda v Budapešti už niekoľkokrát opakovane vyhlásila, že Ukrajinu, ktorá je 4 roky zmietaná vojnou, nič nezastaví. Kyjev bude údajne robiť všetko pre to, aby sa Fidesz na čele s Viktorom Orbánom už nedostalo opäť k moci. Ministri podľa BBC tvrdia, že sa chystajú fyzické útoky na premiéra a jeho rodinu či rôzne sabotáže v energetike. 

Rusi chcú podporiť Orbána 

Podľa Financial Times sa však práve Rusko bude snažiť ovplyvniť nadchádzajúce voľby. Agentúra Social Design Agency, ktorá je napojená na Kremeľ, údajne plánuje v Maďarsku rozbehnúť dezinformačnú kampaň na podporu súčasnej vlády a čo najviac zdiskreditovať opozíciu. 

Viktor Orbán a Vladimir Putin
Zobraziť galériu (2)
Viktor Orbán a Vladimir Putin  (Zdroj: SITA/Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Kritici poukazujú, že premiér Orbán sa chytá posledného stebla trávy, keď vyhlasuje, že Maďarom hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Strata Fideszu na Tisza sa podľa posledných prieskumov ešte viac prehĺbila.

Kameňom úrazu je ropovod Družba

Maďarská vláda obviňuje Ukrajinu, že oddeľuje opravy v údajnej poškodenej časti ropovodu Družba, aby tak prekazila jeho opätovné víťazstvo v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Tranzit ropy do Maďarska bol prerušený dňa 27. januára a odvtedy sa nič nezmenilo. Orbán mal pritom poskytnúť satelitné snímky a tvrdil, že nič nebráni tomu, aby bol tranzit ropy cez Družbu obnovený.

Vláda v Budapešti navyše vyhlásila, že neexistujú žiadne prekážky na obnovenie toku ruskej ropy. "Nehovoria úplnú pravdu. Pri ruskom útoku bola poškodená ropná prečerpávacia stanica a skladovacie kapacity (75 miliónov litrov ropy) pri ukrajinskom meste Brody. Aby sa predišlo katastrofe na životnom prostredí, ropu prečerpali. Technické škody však bránia obnoveniu dodávok," povedal nemecký bezpečnostný analytik András Rácz. Podľa ukrajinskej strany potrvajú opravy najbližších šesť týždňov. 

Fidesz aj s pomocou AI 

Propaganda sa v Maďarsku prejavuje v plnom prúde. Na mnohých billboardoch po celej krajine je zobrazený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ako doslova žobre o ďalšie peniaze od Európskej únie. Zarážajúce je aj video vládneho Fideszu vytvorené cez umelú inteligenciu, o ktorom sme vás prednedávnom informovali. Základnou myšlienkou videa je, že čo sa stane s Maďarskom, pokiaľ sa opozícia dostane k moci. 

VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie Prečítajte si tiež

VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie

Minister obrany Kristof Szalay-Bobrovniczky dokonca varoval obyvateľov Debrecína, že ich mesto sa môže stať terčom "hybridných útokov, ako sú sabotáže". 

Po vetovaní finančnej pomoci pre Ukrajinu nasledovali vyhrážky 

Orbán dňa 21. februára vetoval poskytnutie finančnej pomoci Ukrajine od EÚ s tým, že to nepovolí pokiaľ nedôjde k obnoveniu tranzitu ropy cez ropovod Družba. Ukrajina si zobrala úver 1,5 miliardy eur od MMF (Medzinárodný menový fond). 

Už dňa 4. marca ukrajisnký prezident Zelenskyj vyhlásil nasledovné: "Dúfame, že nikto v EÚ nezablokuje 90 miliárd eur pre Ukrajinu. V opačnom prípade poskytneme adresu bydliska danej osoby našim ozbrojeným silám, aby si to s ňou vyriešili." Maďarského premiéra Orbána však nemenoval. 

"Chcú sa nás zbaviť za každú cenu. Keď nezaberajú milé slová, uchyľujú sa k vyhrážkam a vydieraniu," reagoval vtedy Orbán.  

Ako informuje DailyNews Hungary, bývalý poslanec a dôstojník bezpečnostnej služby Ukrajiny Hryhorij Omelčenko sa vo videu vyhrážal Orbánovi a jeho rodine: "Vieme, kde býva, kde trávi noci, kde pije pivo alebo víno, kam chodí von a s kým sa stretáva. Ak Orbán nezmení svoj protiukrajinský postoj a bude naďalej spolupáchateľom Putinových vojnových zločinov, nech si zapíše, že KARMA všetko vracia. Nech myslí na svojich päť detí a šesť vnúčat."

