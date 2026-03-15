Brutálny útok v meste: Útočník pobodal dve osoby, jednu z nich smrteľne

TASR

VIEDEŇ/LINZ - K smrteľnému útoku nožom došlo v sobotu večer v rakúskom meste Linz, kde útočník v centre pobodal dvoch ľudí. Jedna napadnutá osoba po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla, druhá je mimo ohrozenia života. Informuje o tom agentúra DPA.

Úrady uviedli, že podozrivého rýchlo zadržali. Motív zatiaľ nie je jasný a polícia plánuje zverejniť ďalšie podrobnosti o obetiach a podozrivom neskôr.

Hovorkyňa polície agentúre DPA uviedla, že vyšetrovatelia preverujú všetky možné scenáre. Denník Kronen Zeitung priniesol nepotvrdené informácie, podľa ktorých útočník kričal urážky na moslimov a svedok ho videl stáť uprostred ulice, čím dočasne blokoval dopravu.

