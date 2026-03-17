Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec bude apríl iný, ako ukazovali modely

BRATISLAVA - Ani sa nenazdáme a apríl už bude za rohom. Meteorológovia naznačujú, že tento rok rozhodne nepôjde o obyčajný začiatok jari. Kým pôvodné predpovede hovorili o priemernom priebehu a skôr chladnejších teplotách aj počas Veľkej noci, aktuálne výhľady ukazujú, že našu oblasť čakajú abnormálne teploty aj zrážky.
Model koncom februára naznačovali, že týždeň pred veľkonočnými sviatkami môže priniesť návrat chladnejšieho počasia. Očakávali sa len priemerné teploty a výkyvy počasia. Aj Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ešte nedávno uvádzal, že úvod apríla bude skôr priemerný. Situácia sa však nakoniec mení. Podľa najnovších údajov sa teploty v najbližších dňoch ustália na hodnotách typických pre toto obdobie, no v prvej aprílovej dekáde začnú opäť rásť nad dlhodobý priemer, píše tn.cz.
Zatiaľ čo do konca marca sa minimálne teploty budú pohybovať ešte okolo nuly, na začiatku apríla to už bude väčšinou okolo 5 °C. Maxima oproti tomu budú najprv okolo 10 °C, následne sa ale prehupnú aj cez 15 °C. „V priebehu obdobia však nie sú vylúčené ani krátkodobé výkyvy mimo predpokladanej hodnoty,“ upozornil CHMÚ.
Podľa ČHMÚ budú zrážky postupne častejšie a ich úhrny sa dostanú na hranicu priemerných až nadpriemerných hodnôt. To znamená, že apríl môže byť nielen teplejší, ale aj vlhší, než je pre toto obdobie bežné.