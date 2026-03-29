Najnižšia teplota zimy bola až -25,6 stupňa: Namerali ju vo Vígľaši

BRATISLAVA - Priemerná teplota vzduchu v zime dosiahla na území Slovenska hodnotu 0,0 stupňa Celzia. Uplynulá zima je tak 16. najteplejšou od roku 1931 na Slovensku. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najnižšiu teplotu počas zimy namerali 9. januára vo Vígľaši-Pstruši, a to mínus 25,6 stupňa Celzia. Najvyššie vystúpila teplota vzduchu 28. februára v Prievidzi, kde namerali 16,4 stupňa.
December 2025 s priemernou teplotou vzduchu 1,8 stupňa je piatym najteplejším decembrom od roku 1931. V januári tohto roka bola priemerná teplota mínus 3,2 stupňa a vo februári bolo priemerne 1,4 stupňa. Posledný deň roka 2025 namerali meteorológovia najnižšiu teplotu vzduchu za celý december, a to mínus 23,3 stupňa na Lomnickom štíte. Je to zároveň najnižšia teplota vzduchu v roku 2025 a najnižšia teplota vzduchu v decembri na Slovensku za posledných desať rokov. V Hurbanove zaznamenal SHMÚ až desať ľadových dní v rade, teda dní, keď bola maximálna teplota nižšia ako nula stupňov. Bolo to v čase od 5. do 14. januára. Ide podľa meteorológov o ojedinelý jav.
„Teplotné inverzie od začiatku decembra do poslednej dekády februára sa vyznačovali najmä nízkou oblačnosťou a hmlou v nižších polohách do približne 1000 metrov nad morom a ovplyvnili sumy slnečného svitu na väčšine meteorologických staníc,“ skonštatovali meteorológovia. V posledných februárových dňoch pozorovali výrazné oteplenie, ktoré pokračovalo až do 15. marca. Najteplejšiu zimu doteraz zaznamenal SHMÚ v roku 2024 s priemernou teplotou 2,2 stupňa. Najchladnejšia bola v roku 1940 s priemernou teplotou mínus 7,4 stupňa.