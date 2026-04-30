Koniec nudy, vonku to ožije: Nový K Park v Rači pozýva na super šou

DJ Elsy, parkourové triky od majstra sveta, basketbalová šou či machri na lezeckej stene, to je kombinácia, ktorú treba zažiť. Kedy? V bratislavskej Rači, kde Kaufland 6. mája otvára nový K Park. S kým sa tam vidíme?
Prečo sedieť doma, keď môžete zažiť super atmosféru, ktorá nude nedá žiadnu šancu? V bratislavskej Rači na Tbiliskej ulici 4 už čoskoro pribudne miesto, kde to naplno ožije energiou, ktorá vám nedovolí zostať leňošiť doma. V stredu 6. mája o 16.30 tu Kaufland otvára nový K Park. A nie je to len obyčajné ihrisko, ale moderný spot pre mladých. Tak trochu chill zóna, tak trochu miesto na pohyb, ale hlavne priestor, kde šport a zábava dostanú šancu 365 dní v roku. Prídete sem chytiť ten správny vibe?
Zábava, aká sa len tak nevidí
Otvorenie nového K Parku prináša program, ktorý nie je len na pozeranie. Michal Barbier, viacnásobný majster sveta aj Európy vo fitness, vás naučí, ako sa robí parkour či cviky s vlastnou váhou. Dievčatá z Rope Skipping Academy všetkých presvedčia, že švihadlo dávno nie je len detská hra, ale zábava, s ktorou si môžete dať parádne do tela. Chýbať nebude ani basketbalová šou, skate kúsky od chalanov z Hangairu alebo lezeckí machri z Pralezu, ktorí predvedú, čo všetko sa dá zvládnuť na stene, keď sa správna technika spojí s trochou odvahy. O skvelú náladu sa postará DJ Elsy a kto má chuť vyskúšať si súťaže a športové výzvy, nech sa páči. Nový K Park, ktorý Kaufland už 6. mája 2026 otvára v areáli Základnej školy na Tibiliskej ulici 4 v Bratislave, je pripravený rozbehnúť to naplno. A nie iba pre školákov, areál je otvorený aj pre verejnosť. Áno, aj pre vás, preto by bola škoda nechať si ujsť takú dávku zábavy a energie, však?
Spot, kde nuda nehrozí
K Parky už päť rokov vyrastajú po celom Slovensku. Do regiónov ich prináša Kaufland, aby pre mladých vytvoril miesto, kde si môžu užiť zábavu, šport a kde budú tráviť svoj voľný čas aktívne, spoločne s rovesníkmi. Majú šancu zmerať si tu sily na lezeckej stene, precvičiť svaly vo workoutovej zóne, dať si partičku pingpongu alebo zahádzať košom na streeballovom ihrisku. Nechýba ani špeciálny priestor na skate či kolobežky, a tiež na oddych pre všetkých, ktorí majú chuť len tak „chillovať“ s kamarátmi na lavičke.
Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko, ktoré posúva zážitok z K Parku na ešte vyšší level. Vďaka špeciálnym vysielačom priamo v areáli a prepojeniu s mobilnou aplikáciou spája pohyb so zábavou aj súťažením. Vyskúšate si interaktívne hry na postreh a kondíciu, tematické kvízy či pexeso, pri ktorom nejde len o pamäť, ale aj o rýchlosť? Moderné multifunkčné ihriská jednoducho ponúkajú mix veci, kvôli ktorým sa oplatí nezostať doma.
Aby mladí nesedeli doma
Reťazec takto v rámci iniciatívy „Kaufland za zdravú výživu“ motivuje mladú generáciu k zdravému životnému štýlu. Okrem pestrej a vyváženej stravy je jeho súčasťou aj pohyb, ideálne vonku. Veď kto by zostal zavretý medzi štyrmi stenami, keď na ihrisku s kamošmi je lepšia zábava?
„K Park má byť miestom, kde deti a tínedžeri strávia spolu čas pri zmysluplných aktivitách a na čerstvom vzduchu. Môžu sa tu zabaviť, zašportovať, stretnúť rovesníkov a vytvárať si nové kamarátstva, ktoré pokračujú aj mimo ihriska. Práve takéto priestory spájajú nielen mladých, ale celé komunity a prinášajú energiu, ktorú online svet jednoducho nenahradí,“ zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obchodný reťazec doteraz na Slovensku otvoril 28 moderných K Parkov a ďalších 7 pribudne aj tento rok.
Aj bratislavská Rača tak získa atraktívne miesto, kde to bude naplno žiť od prvej chvíle. Stačí prísť a nechať sa uniesť atmosférou, ktorá vám nedovolí zostať bokom. Prídete sa presvedčiť, že toto popoludnie bude stáť za to?
Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk
- reklamná správa -