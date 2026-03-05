Fínsko plánuje zrušiť zákaz jadrových zbraní: Chce zosúladiť svoju politiku s Alianciou NATO

HELSINKI - Fínsko plánuje zrušiť zákaz jadrových zbraní na svojom území, aby jeho politika odstrašovania bola v súlade so Severoatlantickou alianciou (NATO), ktorej členom je od roku 2023, oznámil vo štvrtok fínsky minister obrany Antti Häkkänen. Informuje o tom agentúra AFP.
„Návrh vlády by v budúcnosti umožnil priniesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť vo Fínsku, ak by to súviselo s vojenskou obranou Fínska,“ objasnil Häkkänen. Vo všetkých ostatných prípadoch by podľa ministra obrany dovoz, preprava, doručovanie a držba nukleárnych výbušnín naďalej zostali zakázané. Häkkänen tvrdí, že bezpečnostné prostredie vo Fínsku a v Európe sa po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 „od základov a výrazne zmenilo a zhoršilo“.
Fínsko v apríli 2023 vstúpilo do NATO a podľa ministra obrany sa mohlo s jadrovou obranou Aliancie oboznámiť až po tom, čo sa stalo jej členom, lebo ide o „utajované informácie“.
Pri navrhovanej zmene politiky bude musieť Fínsko upraviť svoj zákon o jadrovej energii z roku 1987, ktorý zakazuje dovoz, výrobu, držbu a odpaľovanie jadrových zbraní na jeho území, a tiež trestný zákon. Pravicová koalícia, ktorá má väčšinu v parlamente uviedla, že jej návrh bol poslaný na pripomienkovanie do 2. apríla a dúfa, že nový zákon nadobudne účinnosť čo najskôr.