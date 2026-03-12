Český prezident Pavel kritizuje rozpočet: Nedostatočné financie ohrozujú obranu celej aliancie NATO

PRAHA/VILNIUS - Český prezident Petr Pavel kritizoval výšku financií na obranu, ktorú v stredu v rámci štátneho rozpočtu schválili českí poslanci. Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Litvy vo Vilniuse upozornil, že kto neplní spojenecké záväzky, ohrozuje tým úspešnú obranu celej Severoatlantickej aliancie. S tým súhlasil aj litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorý vyzval všetky členské štáty NATO, aby k záväzkom pristupovali zodpovedne.
Pavel podotkol, že ak sa chce krajina spoliehať na systém kolektívnej obrany, musí k nemu sama pristupovať podľa nastavených pravidiel. „Ak niekto svoje záväzky neplní a objem financovania je nižší, samozrejme to ohrozuje úspešnú obranu celej Aliancie. Z tohto pohľadu musím byť k schválenej výške obranného rozpočtu v ČR kritický a budem o tom s premiérom hovoriť budúci týždeň,“ povedal český prezident. Schôdzku majú politici naplánovanú na utorok. „Som presvedčený, že si v ČR uvedomujeme, že rozpočet (na obranu, pozn. TASR) je nutné zvýšiť,“ povedal Pavel. Podľa svojich slov je presvedčený o tom, že Česko bude v konečnom dôsledku zodpovedným partnerom a spojencom.
Litovský prezident pripomenul vlaňajšiu dohodu členov NATO zo summitu v Haagu o cieli dávať na obranu päť percent HDP. „Krajiny sa k tejto hranici musia konzistentne blížiť a svoje obranné výdavky zvyšovať. Tie, ktoré to nesplnia, ohrozia nielen svoju národnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť celej Aliancie, preto vyzývam všetky krajiny, aby k tomuto pristupovali veľmi zodpovedne,“ zdôraznil. Podotkol, že Litva dá na obranu v budúcom aj ďalších rokoch päť až šesť percent HDP. „U nás to nie je len preto, že to NATO žiada, ale je to aj náš národný cieľ – aby sme mali vybavenú armádu so všetkými potrebnými divíziami, výbavou a zálohami do roku 2030,“ dodal Nauséda.