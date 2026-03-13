Na Kréte zadržali Poliaka podozrivého zo špionáže na základni používanej USA

ATÉNY - Grécka polícia zadržala občana Poľska pre obvinenia zo špionáže na vojenskej základni Souda na ostrove Kréta, ktorú využíva americká armáda. S odvolaním na agentúru ANA o tom informovala agentúra AFP.
Päťdesiatosemročný Poliak podľa policajných zdrojov údajne vyhotovoval fotografie lodí vstupujúcich na vojenskú základňu Souda. Na tejto vojenskej základni koncom februára dva dni kotvila najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford. Polícia zadržala Poliaka desať dní po tom, čo taktiež pre podozrenia zo špionáže na tejto základni zadržala 36-ročného gruzínskeho štátneho príslušníka azerbajdžanského pôvodu.
Súd mu uložil dvojročný väzenských trest za nelegálny vstup na územie Grécka. Naďalej prebiehaj vyšetrovanie v prípade obvinení zo špionáže, ktoré poprel.
Na Kréte v júni minulého roka zadržala polícia 26-ročného Azerbajdžanca za špionáž po tom, ako údajne fotografoval pohyby vojnových lodí námornú základni Souda. Na základni Souda sa nachádza približne 1000 ľudí vrátane vojenského personálu, amerických civilných zamestnancov a miestnych pracovníkov.