Pyrenejský polostrov pod vodou: Španielsko a Portugalsko hlásia rekordné zrážky za 47 rokov

MADRID - Španielsko zaznamenalo najdaždivejší január a február za uplynulých takmer 50 rokov, uviedla vo štvrtok tamojšia meteorologická agentúra AEMET. Informuje o tom agentúra AFP.
Pyrenejský polostrov je považovaný za oblasť nachádzajúcu sa v prvej línii ohľadom dosahov klimatických zmien a zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav, ktoré sa niekedy začínajú ešte pred letom, a zároveň čoraz častejšie obdobia intenzívnych zrážok. Španielskom sa od konca decembra do polovice februára prehnalo celkovo až 11 silných tlakových níží, ktoré so sebou priniesli prudké dažde a vietor, pripomenul hovorca AEMET Ruben del Campo.
„Január a február 2026 boli najdaždivejšie za posledných 47 rokov, čo zdôrazňuje mimoriadnu povahu týchto udalostí,“ povedal novinárom. Grazalema, jedna z najviac zasiahnutých obcí v južnom Španielsku, zaznamenala počas februárového prechodu búrky Leonardo viac než očakávaný celoročný úhrn zrážok len za niekoľko dní. Rozsiahle záplavy a riziko zosuvov pôdy prinútili úrady evakuovať celé mesto a v dôsledku nepriaznivého počasia prišli o život dvaja ľudia.
Del Campo uviedol, že závažnosť búrky Leonardo je „stopou klimatických zmien“, lebo teplejšie oceány zvyšujú odparovanie, zatiaľ čo teplejšia atmosféra zadržiava viac vodnej pary, čo vedie k silnejším zrážkam. V Španielsku to bola podľa meteorologickej agentúry už ôsma po sebe idúca teplá alebo veľmi teplá zima, pričom takúto sériu v AEMET doposiaľ nezaznamenali. Podľa meteorológov tiež existuje 50- až 70-percentná pravdepodobnosť, že aj nadchádzajúca jar bude teplejšia než zvyčajne. Aj Portugalsko má za sebou najdaždivejší február za posledných 47 rokov, informovala v utorok portugalská meteorologická agentúra IPMA.