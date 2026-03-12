Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Pyrenejský polostrov pod vodou: Španielsko a Portugalsko hlásia rekordné zrážky za 47 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MADRID - Španielsko zaznamenalo najdaždivejší január a február za uplynulých takmer 50 rokov, uviedla vo štvrtok tamojšia meteorologická agentúra AEMET. Informuje o tom agentúra AFP.

Pyrenejský polostrov je považovaný za oblasť nachádzajúcu sa v prvej línii ohľadom dosahov klimatických zmien a zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav, ktoré sa niekedy začínajú ešte pred letom, a zároveň čoraz častejšie obdobia intenzívnych zrážok. Španielskom sa od konca decembra do polovice februára prehnalo celkovo až 11 silných tlakových níží, ktoré so sebou priniesli prudké dažde a vietor, pripomenul hovorca AEMET Ruben del Campo.

„Január a február 2026 boli najdaždivejšie za posledných 47 rokov, čo zdôrazňuje mimoriadnu povahu týchto udalostí,“ povedal novinárom. Grazalema, jedna z najviac zasiahnutých obcí v južnom Španielsku, zaznamenala počas februárového prechodu búrky Leonardo viac než očakávaný celoročný úhrn zrážok len za niekoľko dní. Rozsiahle záplavy a riziko zosuvov pôdy prinútili úrady evakuovať celé mesto a v dôsledku nepriaznivého počasia prišli o život dvaja ľudia.

Del Campo uviedol, že závažnosť búrky Leonardo je „stopou klimatických zmien“, lebo teplejšie oceány zvyšujú odparovanie, zatiaľ čo teplejšia atmosféra zadržiava viac vodnej pary, čo vedie k silnejším zrážkam. V Španielsku to bola podľa meteorologickej agentúry už ôsma po sebe idúca teplá alebo veľmi teplá zima, pričom takúto sériu v AEMET doposiaľ nezaznamenali. Podľa meteorológov tiež existuje 50- až 70-percentná pravdepodobnosť, že aj nadchádzajúca jar bude teplejšia než zvyčajne. Aj Portugalsko má za sebou najdaždivejší február za posledných 47 rokov, informovala v utorok portugalská meteorologická agentúra IPMA.

Viac o téme: PočasieDážďŠpanielskoPortugalsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tragédia v Etiópii: Zosuvy
Tragédia v Etiópii: Zosuvy pôdy si vyžiadala najmenej 50 obetí, ďalší ľudia sú stále nezvestní
Zahraničné
Ľudia prechádzajú cez záplavovú
V Keni udrelo extrémne počasie: Počet obetí rozsiahlych povodní stúpol na najmenej 45
Zahraničné
Dážď bankoviek v centre
Dážď bankoviek v centre Nitry! Mestskí policajti zbierali z vozovky stovky eur, majiteľ doplatil na školácku chybu!
Domáce
FOTO Zosuvy pôdy v Brazílii
Zosuvy pôdy v Brazílii majú desiatky obetí! Starostka hovorí o najhoršom februári v dejinách meraní
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaštieľ Radvanských sa vracia do rúk B. Bystrice, pripravuje sa obnova NKP
Kaštieľ Radvanských sa vracia do rúk B. Bystrice, pripravuje sa obnova NKP
Cestovanie
Eliška to s Kristiánom Baranom v Let's Dance nemá jednoduché: Aha, k čomu sa herec PRIZNAL!
Eliška to s Kristiánom Baranom v Let's Dance nemá jednoduché: Aha, k čomu sa herec PRIZNAL!
Prominenti
„Zdravie ako investícia – zabezpečenie zdravej pracovnej sily pri udržateľnom financovaní zdravotníctva.“
„Zdravie ako investícia – zabezpečenie zdravej pracovnej sily pri udržateľnom financovaní zdravotníctva.“
Správy

Domáce správy

Juraj Blanár
Kto skontroluje Družbu? Slovensko žiada o prístup cez Európsku úniu: Maďarsko konalo na vlastnú päsť
Domáce
Prvý dopravca spustil predaj
Prvý dopravca spustil predaj lístkov na letné autobusové linky do Chorvátska
dromedar.sk
Výbuch bankomatu v Demänovskej
Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline: Polícia okamžite zasiahla, incident vyšetruje
Domáce
Tisíce žiab zachraňujú ochranári na cestách: Jar znamená pre obojživelníky kritické obdobie
Tisíce žiab zachraňujú ochranári na cestách: Jar znamená pre obojživelníky kritické obdobie
Regióny

Zahraničné

Európska únia navrhla misiu
Európska únia navrhla misiu na kontrolu ropovodu Družba: Čaká na odpoveď Ukrajiny
Zahraničné
Donald Trump
Trump o útoku na Irán: Profit z drahšej ropy nás teší, prioritou je však jadrová zbraň Teheránu
Zahraničné
Juraj Blanár
Slovensko žiada vyradenie ruských oligarchov zo sankcií: Blanár potvrdil účasť na diskusiách
Zahraničné
Pyrenejský polostrov pod vodou:
Pyrenejský polostrov pod vodou: Španielsko a Portugalsko hlásia rekordné zrážky za 47 rokov
Zahraničné

Prominenti

Heidi Klum
Heidi Klum si bičovanie kritikov nevšíma: Najskôr polonahé fotky s dcérou a teraz... Tá má odvahu
Zahraniční prominenti
Tlačovka k novej sérii
Eliška to s Kristiánom Baranom v Let's Dance nemá jednoduché: Aha, k čomu sa herec PRIZNAL!
Domáci prominenti
Kelly Clarkson
Prvá víťazka SuperStar Kelly Clarkson šokuje: OKLAMALI MA... Žiadna miliónová výhra, ani auto!
Zahraniční prominenti
Ondřej Soukup ako porotca
Ondřej Soukup úprimne o SuperStar: Prehovoril o ďalšej sérii a... Rypol si do Haberu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pozrite sa na svoje
Pozrite sa na svoje topánky: Ak nosíte TENTO model, v práci vás nikdy nebudú brať vážne! Robíte túto chybu aj vy?
Zaujímavosti
Toaleta alebo kráľovský palác?
Zabudnite na päťhviezdičkové hotely: Toto sú NAJKRAJŠIE TOALETY na svete! Vyzerá lepšie ako váš domov
Zaujímavosti
Ženám vstup zakázaný: Grécky
Ženám vstup zakázaný: Grécky polostrov Athos je už tisíc rokov vyhradený iba pre mužov
dromedar.sk
Našli mýtickú rybu, ktorá
Našli mýtickú rybu, ktorá veští skazu: Ak uvidíte TENTO strieborný záblesk, čaká nás KATASTROFA! Čo na to vedci?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Nová pomoc rodinám sa uchytila: O príspevok je veľký záujem, hovorí Erik Tomáš!
Nová pomoc rodinám sa uchytila: O príspevok je veľký záujem, hovorí Erik Tomáš!
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír

Šport

Zradkyňa, su*a, stojíš za ho**o: Shiffrinová dostala odkazy, z ktorých sa obracia žalúdok
Zradkyňa, su*a, stojíš za ho**o: Shiffrinová dostala odkazy, z ktorých sa obracia žalúdok
Lyžovanie
Nórsky zázrak v Lige majstrov pokračuje: Klub z polárneho kruhu na prahu absolútnej senzácie
Nórsky zázrak v Lige majstrov pokračuje: Klub z polárneho kruhu na prahu absolútnej senzácie
Liga majstrov
Od A po FX, na nikom nezostala suchá nitka: Tvrdé vysvedčenie pre všetky tímy Tipsport ligy
Od A po FX, na nikom nezostala suchá nitka: Tvrdé vysvedčenie pre všetky tímy Tipsport ligy
Tipsport liga
Hľadá huby s pancierom: Vyhlásenie znudeného Verstappena neveští nič dobré o jeho budúcnosti v F1
Hľadá huby s pancierom: Vyhlásenie znudeného Verstappena neveští nič dobré o jeho budúcnosti v F1
Formula 1

Auto-moto

TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Nové pravidlá darovania 2 % dane v roku 2026: Možnosť poukázania podielu obom rodičom
Nové pravidlá darovania 2 % dane v roku 2026: Možnosť poukázania podielu obom rodičom
Domáce
Vaša tvár ako značka: Prečo je fotka na životopise dôležitejšia, než si myslíte?
Vaša tvár ako značka: Prečo je fotka na životopise dôležitejšia, než si myslíte?
CV a motivačný list
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Hľadám prácu
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Vyprážaný syr z mikrovlnky? Výsledok vás milo prekvapí
Vyprážaný syr z mikrovlnky? Výsledok vás milo prekvapí
Výber receptov
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb

Technológie

Čína prvýkrát nasadila sodíkovú batériu do elektromobilu. Auto dokáže prejsť približne 400 kilometrov na jedno nabitie
Čína prvýkrát nasadila sodíkovú batériu do elektromobilu. Auto dokáže prejsť približne 400 kilometrov na jedno nabitie
Autá
Astronómovia prvýkrát v histórii zachytili zrod magnetaru. Výbuch hviezdy odhalil jav, ktorý predpovedala Einsteinova teória relativity
Astronómovia prvýkrát v histórii zachytili zrod magnetaru. Výbuch hviezdy odhalil jav, ktorý predpovedala Einsteinova teória relativity
Vesmír
Hackeri majú nový spôsob, ako oklamať antivírus. Jeden ZIP archív zmiatol 50 z 51 bezpečnostných nástrojov
Hackeri majú nový spôsob, ako oklamať antivírus. Jeden ZIP archív zmiatol 50 z 51 bezpečnostných nástrojov
Bezpečnosť
Izraelské nálety zničili iránske stíhačky F-14 Tomcat. Legendárne lietadlá sa možno lúčia navždy
Izraelské nálety zničili iránske stíhačky F-14 Tomcat. Legendárne lietadlá sa možno lúčia navždy
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba

Pre kutilov

Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo muži odchádzajú z manželstva? Väčšina žien si toto nechce priznať
Partnerské vzťahy
Prečo muži odchádzajú z manželstva? Väčšina žien si toto nechce priznať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mojtaba Chameneí je novým
Zahraničné
MIMORIADNE Nový iránsky vodca je v kóme a prišiel o nohu
Ilustračné foto
Domáce
Nelegálny cukrár z Facebooku narazil: Inšpektori ho NACHYTALI jednoduchým trikom! Po trpkej dohre OĽUTOVAL
PRERUŠENIE dodávok ropy a
Zahraničné
PRERUŠENIE dodávok ropy a OBAVY o bezpečnosť rodiny! Orbán obviňuje Ukrajinu, že chce ovplyvniť maďarské voľby
ZMENA počasia na spadnutie:
Domáce
ZMENA počasia na spadnutie: Udrú BÚRKY, tieto oblasti to schytajú najviac! Nebezpečný bude TENTO jav

Ďalšie zo Zoznamu